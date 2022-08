La police britannique déclare qu’un vétéran de l’armée britannique a été arrêté parce que la publication sur les réseaux sociaux anti-LGBTQ “a causé de l’anxiété”: vidéo

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une vidéo choquante sur téléphone portable montre prétendument un officier de police au Royaume-Uni expliquant comment un vétéran de l’armée a été arrêté pour un message anti-LGBTQ qu’il a partagé en ligne et qui avait causé de l'”anxiété” à quelqu’un.

La vidéo a été enregistrée par l’acteur et chef du British Reclaim Party Laurence Fox, qui a partagé un mème sur les réseaux sociaux montrant des drapeaux Pride modifiés en forme de croix gammée. Il a déclaré que le mème était conçu comme un commentaire sur la nature autoritaire des militants LGBTQ et transgenres.

Fox a commencé à enregistrer après l’arrivée de la police du Hampshire au domicile du vétéran de l’armée britannique Darren Brady, âgé de 51 ans, qui a partagé en ligne le mème de la croix gammée du drapeau Pride.

“J’aimerais que la police du Hampshire réalise à quel point c’est ridicule”, a déclaré Fox derrière la caméra. Un officier de police en uniforme du Hampshire dit: “Pourquoi en est-il arrivé là?”

DES MILLIERS VEULENT BORIS JOHNSON RESTER AU POUVOIR, MAIS L’ETABLISSEMENT DU PARTI NE MORDRE PAS

“Qu’est-ce qu’il fallait pour en arriver ?” Fox a ajouté, avant que le vétéran menotté n’intervienne.

“Je ne comprends pas. J’ai posté quelque chose qu’il a posté”, a déclaré Brady. « Vous venez m’arrêter. Vous ne l’arrêtez pas. Pourquoi en est-on arrivé là ? Pourquoi suis-je menotté pour quelque chose qu’il a partagé, puis que j’ai partagé ?

“Parce que quelqu’un a manifestement été anxieux en raison de vos publications sur les réseaux sociaux”, a répondu l’officier. “C’est pourquoi vous avez été arrêté.”

Lors d’une apparition sur “Tucker Carlson Tonight” de Fox News, Fox a nié que la vidéo manquait de contexte critique pour comprendre ce qui s’est passé et a déclaré : “La grande tragédie ici est qu’un vétéran de l’armée britannique avec un long dossier de service qui a servi en Irak et l’Afghanistan, qui a fièrement servi notre drapeau, a maintenant été arrêté pour ne pas avoir adoré devant l’autel le drapeau sacré de la fierté.”

“C’est une épouvantable arrestation par la Gestapo britannique, ce qu’est devenue la police britannique”, a-t-il ajouté. “Hélas, la police britannique est tombée. Ils sont beaucoup trop intéressés par la vertu signalant et s’inclinant devant l’autel de la wokery.”

Harry Miller, un ancien policier lui-même, aurait déclaré avoir également été arrêté lors de l’incident après avoir tenté d’empêcher l’arrestation des anciens militaires. Le Daily Mail a rapporté que Miller avait remporté une contestation en appel en décembre après avoir contesté les directives de la police sur les “incidents de haine”.

La police du Hampshire est arrivée au domicile de Brady pour l’informer qu’il pouvait payer pour suivre un “cours de formation” au lieu que la plainte ne dégénère en crime. Brady a déclaré qu’il avait besoin de temps pour y réfléchir, puis a contacté Fox et Miller, qui dirigent le projet Bad Law, qui vise à remettre en question et à dépolitiser les pratiques policières au Royaume-Uni. Fox et Miller étaient présents au domicile de Brady lorsque la police est revenue et l’a placé. en état d’arrestation.

Dans une déclaration à MailOnline, la gendarmerie du Hampshire a déclaré: “Lorsque les agents sont arrivés, ils ont été empêchés d’entrer dans l’adresse pour discuter d’une éventuelle résolution de l’affaire.”

“En conséquence, les agents ont estimé qu’il était nécessaire d’arrêter un homme sur les lieux, afin qu’ils puissent l’interroger sur l’infraction présumée”, ajoute le communiqué.

Après l’incident, Brady a écrit à ses abonnés sur Twitter dimanche : “C’est agréable de pouvoir profiter d’un dimanche matin en paix sans être harcelé par la police du Hampshire qui essaie de m’extorquer de l’argent, ou de me faire “rééduquer” pour avoir partagé un mème sur Internet.”

Dans une déclaration séparée rapportée par Epoch Times, la police du Hampshire et la commissaire au crime, Donna Jones, ont semblé condamner ses propres agents après que la vidéo de l’arrestation soit devenue virale, écrivant : « Je suis préoccupée à la fois par la proportionnalité et la nécessité de la réponse de la police à cet incident. ”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Lorsque les incidents sur les réseaux sociaux reçoivent non pas une mais deux visites de policiers, mais que les cambriolages et les cambriolages non domestiques ne reçoivent pas toujours une réponse de la police, quelque chose ne va pas”, a-t-elle ajouté. “Cet incident a mis en évidence un problème vraiment d’actualité dont la gendarmerie du Hampshire et d’autres forces de police doivent apprendre.”