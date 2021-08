La police britannique confirme 11 arrestations à la suite d’abus racistes en ligne subis par le trio d’échecs de l’Euro 2020 en Angleterre

Après que l’Italie a remporté sa première couronne continentale depuis 1968 à Wembley le 11 juillet, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka d’Angleterre ont subi des abus racistes à la suite de la défaite de leur équipe.

L’Unité de police du football britannique a déclaré qu’elle avait demandé des données aux principales sociétés de médias sociaux afin de faire avancer son enquête tout en transmettant des informations aux forces de police locales, qui ont jusqu’à présent appréhendé 11 personnes sur plusieurs chefs d’accusation, y compris des communications malveillantes.

« Il y a des gens qui croient qu’ils peuvent se cacher derrière un profil sur les réseaux sociaux et s’en tirer en publiant des commentaires aussi odieux », a déclaré le chef de police du Cheshire Mark Roberts, qui dirige la police du football pour le Conseil national des chefs de police.

« Ils ont besoin de réfléchir à nouveau. »

L’unité a révélé que sur 207 publications criminelles sur les réseaux sociaux identifiées, au moins 123 comptes appartenaient à des personnes situées au large des côtes britanniques, mais leurs coordonnées sont actuellement partagées avec les pays étrangers en question.

Par ailleurs, de plus amples informations sont attendues sur les 50 titulaires de comptes incriminés restants.

Roberts a ajouté que l’Unité de police du football cherche « engagement » avec les joueurs maltraités, qui se verront offrir un soutien pendant que leur avis est sollicité sur l’enquête ainsi que sur les poursuites ultérieures.

Les trois joueurs attaqués font partie d’une équipe d’Angleterre diversifiée qui a captivé une nation avec son attitude humble et socialement consciente, alors que Rashford a dirigé des campagnes contre la pauvreté des enfants qui ont pris le gouvernement conservateur britannique au pouvoir pour des déjeuners gratuits pour les enfants pauvres pendant les vacances scolaires à l’apogée de la pandémie de coronavirus.

Les personnes arrêtées ont entre 18 et 63 ans et ont toutes été libérées alors qu’elles faisaient actuellement l’objet d’une enquête plus approfondie, ou ont déposé une caution en vertu de l’ordre de se présenter devant le tribunal à une date ultérieure.

Condamné par le Premier ministre Boris Johnson, les abus ont également « écœuré » Prince William, qui est actuellement président de l’Association anglaise de football.