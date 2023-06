La police britannique cherche un mobile dans l’attaque de Nottingham alors que des amis pleurent les victimes d’étudiants athlètes

LONDRES (AP) – La police a travaillé mercredi pour reconstituer les détails d’une attaque au couteau et à la camionnette qui a tué deux étudiants de 19 ans et un autre homme dans la ville anglaise de Nottingham, alors que les amis et la famille se souvenaient des deux jeunes victimes comme des athlètes talentueux avec une passion pour la vie.

Les étudiants de l’Université de Nottingham, Barnaby Webber et Grace Kumar, ont été poignardés à mort dans une rue près d’un logement étudiant avant l’aube mardi.

Selon la police, un suspect de 31 ans a également tué un homme dans la cinquantaine à plus d’1,6 kilomètre, volé sa camionnette et renversé un groupe de piétons. Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans le délit de fuite.

La police a maîtrisé le suspect avec un pistolet paralysant à proximité et l’a arrêté pour suspicion de meurtre. La police a déclaré qu’elle pensait que l’agresseur avait agi seul et travaillait avec des agents antiterroristes pour tenter d’établir un mobile. L’attaque n’a pas été qualifiée de terrorisme par les autorités et la police enquête sur des questions telles que la santé mentale du suspect.

La BBC et d’autres médias britanniques ont rapporté que le suspect, dont le nom n’a pas été dévoilé, est originaire d’Afrique de l’Ouest et vit légalement en Grande-Bretagne depuis de nombreuses années et n’avait pas de casier judiciaire.

Le déchaînement s’est déroulé sur environ 90 minutes sur une large bande de Nottingham, une ville universitaire d’environ 350 000 habitants à environ 110 miles (175 kilomètres) au nord de Londres.

Un bal de remise des diplômes de l’Université de Nottingham prévu mardi soir a été annulé, de nombreux étudiants se rassemblant à la place pour allumer des bougies pour les victimes lors d’une veillée à l’église Saint-Pierre.

Les parents et le frère de Webber ont déclaré qu’il était « un jeune homme beau, brillant et brillant, avec tout dans la vie à espérer ».

« Un joueur de cricket talentueux et passionné, qui était ravi d’avoir été sélectionné dans son équipe de cricket universitaire », a déclaré la famille, originaire de Taunton, dans le sud-ouest de l’Angleterre, dans un communiqué.

« La dévastation complète ne suffit pas à décrire notre douleur et notre perte suite au meurtre insensé de notre fils. »

Kumar a également joué au cricket et a joué au hockey sur gazon pour les équipes de jeunes d’Angleterre. Le Woodford Wells Cricket Club près de Londres a déclaré qu’elle était « une joueuse de cricket et de hockey férocement compétitive, talentueuse et dévouée » qui était « amusante, amicale et brillante ».

The Associated Press