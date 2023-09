La police britannique arrête un suspect de terrorisme qui s’est évadé d’une prison de Londres

LONDRES (AP) — Un ancien soldat qui s’est évadé d’une prison de Londres en attendant son procès pour terrorisme a été capturé samedi, a annoncé la police.

Daniel Abed Khalife était en cavale quatre jours avant qu’une recherche massive ne parvienne à l’interpeller à Chiswick, à l’ouest de Londres.

Khalife s’est échappé mercredi sur le fond d’un camion de livraison de nourriture de la prison de Wandsworth. Cette évasion a déclenché une tempête de critiques, les opposants politiques accusant le parti conservateur au pouvoir d’incompétence.

Khalife, 21 ans, est accusé d’avoir posé de fausses bombes sur une base militaire et d’avoir violé la loi britannique sur les secrets officiels en collectant des informations « qui pourraient être utiles à un ennemi ». Il a été libéré de l’armée britannique après son arrestation plus tôt cette année et a nié ces allégations. Son procès est prévu pour novembre.

La police antiterroriste de Londres avait offert une récompense de 20 000 livres (25 000 dollars) pour toute information conduisant à son arrestation.

Brian Melley, Associated Press