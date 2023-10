La police britannique arrête un deuxième suspect accusé d’avoir abattu un arbre de 300 ans près du mur d’Hadrien

Un homme d’une soixantaine d’années a été récemment arrêté après l’abattage d’un arbre centenaire près du mur d’Hadrien – la deuxième arrestation suite à cet incident.

L’arbre, qui datait du XVIIIe siècle, a été détruit dans la nuit de jeudi. Un garçon de 16 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné de dommages criminels, puis libéré sous caution.

L’arbre, considéré comme un point de repère, a même été présenté dans le film de Kevin Costner de 1991, « Robin des Bois : Prince des Voleurs ». Un commentateur britannique a déclaré qu’il était « profondément malade » à cause de la destruction de l’arbre.

« Je vois simplement cela comme faisant partie d’un environnement hostile beaucoup plus large envers le monde vivant dans ce pays », a déclaré l’écrivain naturaliste Robert Macfarlane à la radio BBC. « C’était un arbre sous lequel les cendres étaient dispersées, sous lequel les mariages étaient célébrés et c’était un abri pour les marcheurs fatigués. »

Le mur d’Hadrien, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un monument ancien et emblématique qui remonte à l’Empire romain. Il doit son nom à l’un des « cinq bons empereurs » de Rome, Hadrien, qui avait visité ce qui est aujourd’hui le Royaume-Uni.

Le mur séparait la Calédonie – une partie de ce qui est aujourd’hui l’Écosse – de la Grande-Bretagne romaine. La construction du mur a commencé en 122 après JC

« La destruction insensée de ce qui est sans aucun doute un monument de renommée mondiale et un trésor local a, à juste titre, provoqué une vague de choc, d’horreur et de colère dans tout le Nord-Est et au-delà », a déclaré l’inspecteur en chef Rebecca Fenney-Menzies. une déclaration.

« J’espère que cette deuxième arrestation démontre à quel point nous prenons cette situation au sérieux et notre engagement continu à retrouver les responsables et à les traduire en justice », a ajouté le responsable.

L’arbre a été coupé près de la base de son tronc, afin qu’il puisse techniquement repousser à une taille beaucoup plus petite. Les experts prédisent qu’il repoussera jusqu’à atteindre huit pieds de haut.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.