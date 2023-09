La police britannique arrête un adolescent pour avoir abattu un arbre ancien vu dans « Robin des Bois : Prince des Voleurs »

Un célèbre centenaire du parc national de Northumberland au Royaume-Uni a été abattu du jour au lendemain et la police a capturé le coupable, âgé de 16 ans.

Situé à Sycamore Gap, près du mur d’Hadrien, l’arbre a été présenté dans le film de 1991, « Robin des Bois : Prince des Voleurs ».

L’emblématique mur d’Hadrien remonte à l’Empire romain et sa construction a commencé en 122 après JC sur ordre de l’empereur Hadrien, qui était alors en visite en Grande-Bretagne.

L’arbre ne date pas d’aussi loin, mais on estime qu’il a entre 200 et 300 ans, selon les rapports.

Jeudi matin, des images montraient le grand arbre couché sur le côté, séparé de sa souche en forme de cœur.

Les responsables du parc national de Northumberland ont publié une déclaration concernant l’arbre tombé après sa découverte.

« L’autorité du parc national de Northumberland peut confirmer que, malheureusement, le célèbre arbre de Sycamore Gap est tombé du jour au lendemain. Nous avons des raisons de croire qu’il a été délibérément abattu », indique le communiqué. « Nous travaillons avec les agences et partenaires concernés intéressés par ce monument emblématique du Nord-Est et publierons plus de détails une fois qu’ils seront connus. »

Le département de police de Northumbria a enquêté sur l’affaire, condamnant le vandalisme et s’engageant à traduire en justice tout responsable.

« L’arbre est un monument de renommée mondiale et le vandalisme a provoqué le choc et la colère au sein de la communauté locale et au-delà », a déclaré le département.

Selon la police, il s’agirait d’un acte de violence délibéré.

La commissaire à la police et à la criminalité de Northumbria, Kim McGuinness, a déclaré qu’elle était dévastée par la disparition du célèbre arbre.

« Cet arbre était le nôtre », dit-elle. « C’était un monument emblématique du Nord-Est qui se dressait dans notre magnifique Northumberland. Je suis incandescent que cela ressemble à un acte de vandalisme délibéré. ​​J’en parlerai personnellement aujourd’hui. Je sais que la police de Northumbria est sur les lieux et que les agents feront leur possible. » Nous faisons tout notre possible pour attraper celui qui est derrière tout cela. Terrible nouvelle.

Dans l’après-midi, la police avait arrêté un garçon de 16 ans en lien avec l’incident.

La police a déclaré que l’adolescent était toujours en détention et aidait la police dans son enquête.

L’enquête reste néanmoins ouverte et le ministère demande à toute personne ayant des informations de visiter son site Web et de cliquer sur la page « Dites-nous quelque chose » ou d’appeler directement le ministère.