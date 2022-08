La police britannique arrête deux hommes en lien avec le meurtre d’une fillette de 9 ans et les libère sous caution

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Deux hommes ont été arrêtés jeudi et vendredi en lien avec le meurtre cette semaine d’Olivia Pratt-Korbel, 9 ans, qui a été abattue lundi soir au domicile de sa famille dans le nord-ouest de l’Angleterre, a annoncé la police.

Un homme de 33 ans et un homme de 36 ans ont été arrêtés pour suspicion de meurtre, ainsi que deux chefs de tentative de meurtre, mais ont tous deux été libérés sous caution. L’homme de 36 ans, cependant, a ensuite été renvoyé en prison pour avoir enfreint les termes de son permis, qui s’apparente à une probation.

L’incident a commencé vers 22h00 lundi lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur deux hommes près du domicile de la famille de la fillette de 9 ans.

Sa mère a ouvert la porte d’entrée pour voir ce qui se passait et l’une des cibles de l’attaque est entrée de force dans leur maison. Le tireur a poursuivi et tiré plusieurs coups de feu, frappant mortellement la petite fille et blessant sa mère et la cible.

La cible qui a été abattue, un homme de 35 ans, a été transportée à l’hôpital dans une Audi Q3 noire, a indiqué la police.

“Il s’agit d’une attaque choquante et épouvantable qui se répercutera dans nos communautés, et je veux saisir à nouveau cette occasion pour appeler tous ceux qui savent qui était responsable de cette attaque à se manifester et à nous donner ces noms”, a déclaré Serena, chef de la police du Merseyside. Kennedy lors d’une conférence de presse mardi.

La fillette de 9 ans a été déclarée morte peu après la fusillade dans un hôpital pour enfants de Liverpool.

Jordan Henderson, le capitaine du Liverpool FC, a rendu hommage à Korbell après un match samedi en portant un maillot de corps portant l’inscription “RIP OLIVIA YNWA”, qui signifie “Vous ne marcherez jamais seul”.

Sa famille l’a décrite comme une “petite fille unique, bavarde et curieuse qui a brisé le moule à sa naissance”.

“Liv était adorée par tous ceux qui la connaissaient et se liait instantanément d’amitié avec n’importe qui et tout le monde. On la voyait souvent monter et descendre la rue sur son nouveau vélo qu’elle venait de recevoir pour son anniversaire”, a déclaré la famille de la petite fille. “Bien que sa vie ait été courte, sa personnalité ne l’était certainement pas et elle l’a vécue du mieux qu’elle pouvait, et épaterait les gens avec son esprit et sa gentillesse.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.