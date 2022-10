La police britannique affirme que des bombes à gaz lancées sur un centre d’immigration ont fait 1 blessé

LONDRES (AP) – La police britannique a déclaré qu’une personne avait été blessée lorsque des bombes à essence ont été lancées dimanche sur un centre d’immigration dans la ville portuaire anglaise de Douvres.

La police de Kent a déclaré que “deux à trois engins incendiaires” avaient été lancés sur l’installation et “une blessure mineure a été signalée”. Le Kent Fire and Rescue Service a déclaré que ses équipes avaient éteint des incendies sur le site.

Un photographe de presse sur les lieux a déclaré qu’un homme était arrivé en voiture et avait lancé trois bombes à gaz sur l’installation avant de se rendre à une station-service à proximité et de se suicider. La police a seulement déclaré que “le suspect a été identifié et localisé”.

Douvres est le point d’arrivée de nombreux migrants qui traversent la Manche depuis la France dans de petites embarcations. Le nombre de personnes effectuant le voyage dangereux sur l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde a fortement augmenté ces dernières années, avec 40 000 atteignant le Royaume-Uni jusqu’à présent cette année, contre 28 000 en 2021 et 8 500 en 2020.

Des dizaines de personnes sont mortes, dont 27 personnes en novembre 2021 lorsqu’un bateau de contrebande bondé a chaviré.

La Grande-Bretagne et la France se sont disputées pour savoir comment arrêter les gangs de passeurs qui organisent les voyages.

Le gouvernement conservateur britannique a annoncé un plan controversé visant à envoyer les personnes qui arrivent dans de petits bateaux dans un aller simple vers le Rwanda. Les critiques disent que le plan est immoral et peu pratique, et qu’il est contesté devant les tribunaux.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration.

The Associated Press