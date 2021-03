L’Inspection de Sa Majesté de la gendarmerie et des services d’incendie et de sauvetage a déclaré que les policiers faisaient de leur mieux pour disperser la foule, restaient calmes et professionnels malgré les abus et n’étaient pas sévères dans la façon dont ils traitaient la foule.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy