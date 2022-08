La police brésilienne récupère des chefs-d’œuvre d’art volés dans une escroquerie âgée

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

RIO DE JANEIRO – La police de Rio de Janeiro demandait mercredi l’arrestation de six personnes accusées d’avoir participé au vol de 16 œuvres d’art évaluées à plus de 700 millions de reais (139 millions de dollars), dont certaines ont été récupérées.

Le butin comprenait des pièces de qualité muséale des maîtres brésiliens Tarsila do Amaral et Emiliano Di Cavalcanti. Une vidéo fournie par la police les a montrés en train de trouver plus de 10 œuvres sous un lit et, au bas de la pile, se trouvait “Sol Poente” – une peinture do Amaral d’un coucher de soleil aux teintes brillantes.