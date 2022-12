La police brésilienne délivre des mandats de perquisition pour les manifestations de Bolsonaro

L’opération a été ordonnée par le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui préside également l’autorité électorale du pays. Il est responsable de deux enquêtes sur des partisans de Bolsonaro concernant des actes prétendument antidémocratiques et la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux concernant l’élection.

La Cour suprême a déclaré dans un communiqué que l’enquête relative aux 81 mandats de perquisition se déroulait sous scellés, et la police a déclaré que des mandats étaient en cours dans sept États et dans le district fédéral. Par ailleurs, des agents de la police fédérale ont effectué 23 perquisitions et au moins quatre détentions préventives dans l’État d’Espirito Santo liées à de fausses nouvelles électorales, a indiqué la police.