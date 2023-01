La police brésilienne découvre un projet de décret visant à annuler le résultat des élections au domicile de l’ancien ministre de Bolsonaro

CNN

La police brésilienne fouillant la maison du ministre de la Justice de l’ancien président Jair Bolsonaro a trouvé un projet de décret proposant l’introduction d’un état de défense pour annuler le résultat de l’élection présidentielle du pays, a déclaré la porte-parole du ministère à CNN.

La porte-parole du ministère de la Justice, Lorena Ribeiro, a déclaré que la police fédérale avait trouvé le document alors qu’elle effectuait une perquisition et un mandat d’arrêt au domicile d’Anderson Torres mardi.

Elle a déclaré qu’elle proposait de mettre en place un “état de défense” au Tribunal électoral supérieur alors que Bolsonaro était encore chef afin de renverser la victoire de son rival, Luiz Inácio Lula da Silva, aux élections d’octobre. Le projet n’a pas été signé par Bolsonaro, a déclaré Ribeiro.

L’état de défense est une mesure légale qui permet au président en exercice d’intervenir dans d’autres domaines du gouvernement pour assurer l’ordre public. Alors que Bolsonaro a perdu les élections d’octobre, il est resté président jusqu’à fin décembre.

CNN n’a pas consulté le document et Torres – qui a été ministre de la Justice jusqu’à ce que l’administration Bolsonaro quitte ses fonctions – a publié une déclaration sur les réseaux sociaux niant qu’il était l’auteur du décret.

“En tant que ministre de la Justice, nous sommes confrontés à des auditions, des suggestions et des propositions des types les plus divers”, a-t-il écrit. “Dans ma maison, il y avait une pile de documents à jeter, où l’on a probablement trouvé le matériel décrit dans l’article”, a-t-il ajouté. “Tout serait pris pour être déchiqueté au ministère de la Justice en temps voulu.”

Torres a suggéré que le projet de décret avait été délibérément divulgué aux médias pour le discréditer.

“Le document cité a été récupéré alors que je n’étais pas là et a fui hors de son contexte, contribuant à alimenter des récits fallacieux contre moi. Nous avons été le premier ministère à fournir des rapports de gestion pour la transition (du pouvoir) », a-t-il déclaré. « Je respecte la démocratie brésilienne. J’ai la conscience tranquille de mon rôle de ministre.

Après avoir quitté le gouvernement, Torres a pris ses fonctions de chef de la sécurité du district fédéral de Brasilia, mais a été licencié dimanche après que des manifestants ont franchi les barrières de la police et pénétré par effraction dans des bâtiments gouvernementaux. Il s’était rendu à Orlando, en Floride, prétendument en vacances, quelques jours seulement avant les émeutes et était là au fur et à mesure que les événements se déroulaient.

Torres a juré d’écourter ses vacances et de faire face à la justice après que des mandats de perquisition et d’arrêt aient été émis par la Cour suprême du Brésil, niant tout acte répréhensible.

La Cour suprême fédérale du Brésil a délivré à Torres une ordonnance de détention préventive en vertu d’un mandat d’arrêt délivré mercredi.

Les projets de documents ont été rapportés pour la première fois par le journal brésilien Folha de S. Paulo jeudi.

Le nouveau ministre brésilien de la Justice, Flavio Dino, a déclaré jeudi à CNN Brasil que l’existence du projet de décret était “épouvantable” et a déclaré que ce qu’il réclamait était “inconstitutionnel”.

“Je n’ai pas eu accès au document et d’après la presse, il s’agissait d’un décret pour un coup d’État qui souligne ce que nous avons vu le 8 janvier (jour des émeutes), qui n’était pas un cas isolé . C’était un élément d’une chaîne, un maillon d’une chaîne de coup d’État au Brésil qui a eu des actes préparatoires et étonnants, comme un décret d’intervention militaire au Tribunal électoral, qui est inconstitutionnel », a déclaré Dino.

Il a également critiqué Torres pour avoir gardé le document chez lui. « Un agent public, dès qu’il a connaissance d’un crime, ne doit pas conserver un tel document chez lui. C’est quelque chose qui montre vraiment la volonté de fermer la Cour suprême, le Congrès, d’empêcher la liberté du peuple brésilien de choisir ses gouvernants. Et toutes les tentatives ont échoué, y compris celle du 8 janvier.

« Que puis-je dire à la nation brésilienne, c’est que si quelqu’un me donne un document de cette nature, il sera arrêté, car c’est criminel. Je ne le garderais pas, je ne le broyerais pas », a déclaré Dino.