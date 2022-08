La police brésilienne affirme que sa fille a utilisé une arnaque psychique pour voler sa mère

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Une veuve riche et âgée quittait une banque brésilienne en janvier 2020 lorsqu’un médium s’est approché avec une terrible prophétie : sa fille tomberait bientôt malade et mourrait. Pour le prouver, la diseuse de bonne aventure a fait participer la veuve à un jeu de divination impliquant des cauris, puis l’a emmenée voir deux autres voyants qui ont parlé de libérer sa fille du “mauvais esprit” qui la tourmenterait bientôt, a rapporté le journal brésilien Correio Braziliense.

La veuve, Geneviève Boghici, est devenue sceptique lorsque les médiums lui ont facturé l’équivalent brésilien de près d’un million de dollars pour leurs services de devin, et elle s’est tournée vers sa fille pour obtenir des conseils, selon Correio Braziliense.

Elle a dit à sa mère de les payer tout de suite, a rapporté le journal.

Au cours des deux semaines suivantes, l’homme de 82 ans a suivi ce conseil en déboursant environ 970 000 $ pour un “traitement spirituel” au début de ce que la police brésilienne prétend être une arnaque de plusieurs millions de dollars menée par la fille même dont l’avocat Boghici a fait confiance. . Au lieu d’honorer cette confiance, la police a déclaré que la fille avait orchestré pendant des années un groupe de prétendus médiums pour escroquer environ 140 millions de dollars d’art, de bijoux et d’argent haut de gamme à sa mère.

Mercredi, la police de Rio de Janeiro chargée des affaires de maltraitance des personnes âgées a arrêté quatre membres du gang qui s’en prenaient à Boghici, a indiqué la police dans un communiqué ; selon Reuters, parmi les détenus figuraient la fille. Ils font face à des accusations de détournement de fonds, de vol qualifié, d’extorsion, de séquestration et d’association de malfaiteurs, a rapporté Reuters.

Au total, la police pense qu’au moins six personnes étaient impliquées, ce qui signifie que l’enquête se poursuit.

L’escroquerie a commencé ce jour de janvier 2020 lorsque Sabine Boghici, 48 ans, aurait fourni des informations privilégiées aux médiums qu’elle avait envoyés pour rencontrer sa mère, des renseignements qu’ils utiliseraient pour gagner sa confiance, a rapporté Reuters.

Après avoir accroché sa mère, Sabine et ses complices auraient passé des mois à maintenir l’escroquerie pour soutirer de l’argent, des bijoux et des œuvres d’art à la femme âgée. Dans une partie de la mascarade, Sabine et un complice se faisant passer pour un médium “ont commencé à prendre l’œuvre d’art du [mother’s] maison, affirmant que le tableau était maudit par quelque chose de négatif, avec une énergie négative sur laquelle il fallait prier », a déclaré à Reuters l’officier de police de Rio de Janeiro, Gilberto Ribeiro.

Sabine aurait ensuite licencié les domestiques de sa mère afin que ses complices puissent entrer dans la maison et prendre l’œuvre d’art sans entrave, a rapporté l’Associated Press. Quand, à un moment donné, sa mère a refusé de continuer à effectuer des paiements en espèces, Sabine aurait pris son téléphone portable, arrêté de la nourrir et l’aurait menacée avec un couteau, selon Correio Braziliense.

Au cours de l’escroquerie, les suspects sont accusés d’avoir volé 16 œuvres d’art, dont des peintures de qualité muséale des maîtres brésiliens Tarsila do Amaral et Emiliano Di Cavalcanti, selon l’AP. Trois des œuvres volées – «O Sono», «Sol Poente» et «Pont Neuf» – ont été peintes par Amaral, décrit par le Musée d’art moderne comme un «moderniste audacieux» avec un «style caractéristique de paysages sensuels et vibrants et scènes de tous les jours.

Lors d’une descente au domicile de l’un des prétendus médiums, la police a trouvé 11 peintures sous un lit, a rapporté Reuters. Au bas de la pile, ils ont découvert “Sol Poente”, qui, selon les enquêteurs, était évalué à environ 48,5 millions de dollars.

La police a capturé sur vidéo le moment où un officier a découvert le travail, selon l’AP.

“Ouah! Regardez qui est ici!” s’exclama l’officier en retirant le papier bulle du tableau. « Oh, petite beauté. Gloire!”

La peinture est une représentation luxuriante de mammifères non identifiés pataugeant dans les eaux bleues. Derrière eux, un arbre vert, une colline verte, des cactus verts. Derrière tout, un soleil brillant et rayonnant ondulant partout et dominant l’arrière-plan.

Le titre du chef-d’œuvre de plusieurs millions de dollars – prétendument volé et caché pour être déterré à la fin inconvenante d’un complot artistique qui se déroule – se traduit par “Setting Sun”.