La police bloque la voie des manifestants anti-coup d’État à Mandalay, au Myanmar

La police armée du Myanmar a bloqué la voie des manifestants anti-coup d’État alors qu’ils marchaient mercredi dans la ville de Mandalay, point éclair.

Environ 3 000 enseignants et étudiants se tenaient debout à une courte distance des barricades et des barbelés alors que la police regardait impassiblement, tenant des boucliers anti-émeute et berçant des fusils.

Après avoir joué des chants de protestation et écouté des discours condamnant le coup d’État militaire du 1er février, les manifestants se sont éloignés, lançant en l’air des salutations à trois doigts.