La police birmane se déploie tôt pour faire pression sur les manifestations

Un jeune acteur du Texas a frappé un flic avec une béquille dans Capitol Riot: Docs

Illustration photo par The Daily Beast / Photos via FBI / Getty Un aspirant acteur du Texas, qui a déclaré avoir été presque «gazé à mort comme… un juif» lors de l’insurrection du Capitole, a été accusé d’avoir utilisé une béquille pour frapper un flic en janvier 6 émeute.Luke Coffee, 41 ans de Dallas, a été accusé d’une série de crimes, y compris l’agression d’un agent des forces de l’ordre fédéral avec une arme dangereuse et une conduite désordonnée sur le terrain du Capitole. Dans une plainte pénale récemment non scellée, les procureurs ont déclaré que Coffee était vu sur des photos et des vidéos en utilisant une béquille pour attaquer des policiers de DC qui tentaient de protéger le Capitole.Avant de gagner en notoriété pour avoir pris d’assaut le Capitole, Coffee a travaillé en post-production sur deux émissions de télévision aux heures de grande écoute. montre, y compris Everwood, selon sa page IMDB. De retour à Dallas en 2010 après des séjours à Hollywood et au Cap, Coffee a créé une maison de production sous l’égide d’une société appartenant à son mentor, le réalisateur Rocky Powell, selon son site Web. Il a réalisé un documentaire, un pilote de télévision et a continué à jouer, avec des apparitions dans Friday Night Lights de NBC et à Las Vegas, mais ses médias sociaux montrent son affinité pour l’ancien président Donald Trump et sa croyance dans les théories du complot, y compris QAnon et comment l’hydroxychloroquine peut guérir COVID-19. La veille des émeutes, Coffee a déclaré dans une vidéo YouTube: «Tout l’enfer va se déchaîner demain», avant de mentionner l’ancien stratège de Trump, Steve Bannon. « Cue la tempête bébé Q tempête », at-il ajouté. Selon le site d’informations de Dallas Central Track, Coffee a également documenté son voyage au Capitole. Le matin des émeutes, Coffee – qui, selon les procureurs, portait un chapeau de cowboy marron, une veste de camouflage et un bandana bleu – a posté une photo aux côtés d’un autre émeutier. Derrière eux, des centaines d’émeutiers avec des drapeaux MAGA peuvent être vus. « Journée historique pour ‘Merica !! » Coffee a légendé la photo sur Facebook. Plainte pénale La plainte indique que pendant les émeutes, le café est vu dans des vidéos sur les marches du Capitole près de l’entrée du tunnel de Lower Terrace. On le voit se tourner vers la mer d’émeutiers essayant de percer le bâtiment et faire «plusieurs déclarations», bien que ce qu’il ait dit ne soit pas clair.Le groupe d’émeutiers dans le tunnel de l’entrée inférieure, qui comprenait Coffee, a violemment attaqué des officiers avec des objets contondants et a jeté des objets sur les agents, selon la plainte. Un flic de DC a été «violemment traîné sur les marches de Lower Terrace par des manifestants». Le café a été vu tenant une béquille au-dessus de sa tête avant de l’abaisser vers sa taille et de se précipiter dans la file des policiers de DC et du Capitole, selon la plainte. qu’après que Coffee ait été forcé de reculer, il a de nouveau chargé les policiers, en utilisant la béquille «comme une arme contondante en positionnant la béquille directement vers le haut de la poitrine / de la tête de l’officier». Il a fallu environ deux officiers de DC pour retenir Coffee et son arme de fortune.Les procureurs ajoutent que des séquences vidéo montrent la béquille transmise à plusieurs insurrections qui l’ont toutes utilisée pour attaquer des agents. Plainte pénale Le FBI a été informé de Coffee par plusieurs témoins, y compris un «camarade de classe d’université qui se trouve être un agent spécial», indique la plainte. Un témoin, qui a déclaré avoir rencontré Coffee à la mi-2020, a déclaré l’avoir reconnu parce qu’il portait «une tenue qui se démarquait». Le témoin a également ajouté que Coffee figurait dans une vidéo YouTube en octobre dernier dans laquelle il «discutait de plusieurs théories du complot». Lors d’un entretien le 13 janvier avec les autorités fédérales, Coffee a admis qu’il s’était rendu à Washington en voiture depuis Dallas dans un camion et qu’il se trouvait au Capitole le 6 janvier. Bien qu’il ait reconnu qu’il «tenait une béquille au-dessus de sa tête» à l’extérieur du bâtiment, «Coffee a déclaré qu’il ne s’était engagé dans aucun type de confrontation physique avec la police au Capitole», indique la plainte. Après les émeutes, Coffee est apparu dans plusieurs vidéos YouTube où il a continué ses diatribes sur d’autres théories du complot, y compris la remise en question de la validité de l’atterrissage sur la lune, et barbotant dans Flat Earth et les croyances reptiliennes. Dans une vidéo Facebook supprimée depuis, il a admis avoir poussé la police avec la béquille. «Ces flics contre lesquels je me suis battu, euh, je poussais, j’ai attrapé une béquille. Et je suis entré et j’ai poussé contre la ligne. J’ai poussé tout contre la ligne et j’essayais, comme, de les repousser, et Dieu m’a donné une énergie surnaturelle, et ils ont pulvérisé dans mes yeux », a déclaré Coffee dans la vidéo Facebook, selon Central Track. « Attaque antifa sous faux drapeau », Coffee a ajouté qu’il était « prêt à mourir » avec des « patriotes » exerçant leur droit à la liberté d’expression. « J’étais prêt à mourir hier soir. Nous pensions que nous l’étions, nous étions totalement gazés. Et je pensais littéralement que j’étais gazé à mort comme dans l’Allemagne nazie, un Juif gazé à mort. D’accord », dit-il. Luke Coffee a figuré dans l’une des affiches les plus recherchées du FBI après l’émeute. FBI Daniel Caldwell, un homme de 50 ans du Texas, a également été accusé vendredi d’avoir agressé et «pulvérisé un brouillard sur des policiers» qui tentaient de protéger les marches du Capitole le 6 janvier. Caldwell, que l’on voit sur des photos et des vidéos dans une tenue de camouflage et un sweat à capuche qui disait «Guns SAVE Lives», a été interviewé dans un hôtel de DC après l’émeute. Il a admis être au Capitole quand une bagarre a éclaté et qu’une «femme a été touchée au cou», a-t-il déclaré, selon une plainte récemment non scellée. «Selon Caldwell, la bagarre a alors commencé, puis« ils ont pris leurs gars ». puis quelqu’un l’a emmenée (en référence à la femme qui a été frappée) et est partie », indique la plainte. «Caldwell a déclaré que des individus étaient restés dans le secteur et que la police lui pulvérisait de la masse. Caldwell a dit qu’il leur avait dit que s’ils continuaient, il retournerait le spray. Caldwell a ensuite déclaré dans l’interview qu ‘«une fois que les policiers l’ont aspergé», il a riposté et a pulvérisé une quinzaine de flics. « Caldwell a déclaré que les agents lui avaient ensuite tiré dessus avec un gros canon avec des balles en caoutchouc », ajoute la plainte. Plainte pénale La plainte indique que le FBI a reçu de nombreux conseils sur Caldwell, y compris d’un témoin qui a déclaré qu’il s’était engagé avec le joueur de 50 ans dans une simulation militaire Airsoft – ou MilSim. Le jeu est décrit comme «une simulation en direct et en personne de scénarios de conflit armé menés par des civils qui impliquent des projectiles en plastique airsoft lancés par des répliques d’armes, mais n’impliquent pas de véritables armes à feu.» Le témoin a déclaré au FBI qu’il avait rencontré Caldwell alors qu’il jouait à MilSim il y a environ trois ans, et l’a décrit comme un «énorme suprémaciste blanc» et «un farfelu complet». Pendant qu'il jouait au jeu, a déclaré le témoin, Caldwell «apportait une vraie arme à feu sur le parcours et a dû être corrigé à plusieurs reprises pour remettre l'arme à feu dans son véhicule», indique la plainte.