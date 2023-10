La police belge tue un Tunisien soupçonné d’avoir tué 2 supporters de football suédois

Les autorités de la capitale belge ont abattu un ressortissant tunisien mardi quelques heures après avoir affirmé qu’il avait abattu trois supporters de football suédois, tuant deux d’entre eux, et publié une vidéo en ligne dans laquelle il revendiquait le mérite de l’attaque et affirmait que le Coran était « un ligne rouge pour laquelle il est prêt à se sacrifier. »

Les enquêteurs tentent toujours de déterminer le mobile de l’attaque de lundi soir, qui s’est produite non loin de l’endroit où l’équipe masculine de football de Belgique recevait la Suède lors d’un match de qualification pour les Championnats d’Europe. Le match a été suspendu à la mi-temps et plus de 35 000 supporters ont été maintenus à l’intérieur du stade par mesure de précaution pendant que l’attaquant était en liberté.

Des vidéos amateurs de l’attaque publiées sur les réseaux sociaux montraient un homme vêtu d’un gilet orange fluorescent s’arrêter sur un scooter, sortir une arme de grande taille et ouvrir le feu sur des personnes descendant d’un taxi. Il les a poursuivis dans un bâtiment pour les abattre. Il a également été filmé en train de charger calmement son arme alors que les voitures passaient lentement.

2 SUÉDOIS Abattus dans la capitale belge, selon les autorités

Le ministère suédois des Affaires étrangères a déclaré que les hommes tués avaient entre 60 et 70 ans, et que l’homme blessé avait 70 ans et restait hospitalisé.

Quelques heures après la disparition du suspect dans la nuit et le lancement d’une chasse à l’homme, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a publié sur X, anciennement Twitter, que « l’auteur de l’attentat terroriste à Bruxelles a été identifié et est décédé ».

Elle a remercié les services de renseignement et de sécurité belges, ainsi que les procureurs, « pour leur action rapide et décisive ». L’homme a été abattu dans le quartier de Schaerbeek, à proximité du lieu de l’attaque.

Le parquet fédéral a indiqué plus tard que le suspect, un Tunisien de 45 ans qui résidait illégalement en Belgique et dont le nom n’a pas été dévoilé, avait été retrouvé après qu’un témoin l’ait repéré dans un café de Schaerbeek. La police est arrivée sur les lieux et le suspect a été abattu alors qu’ils tentaient de l’arrêter. Les premiers intervenants ont tenté de sauver l’homme, mais il est décédé plus tard à l’hôpital.

L’arme utilisée lors de l’assaut, un fusil semi-automatique de type AR-15, ainsi qu’un sac de vêtements ont été retrouvés sur place, a déclaré le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw lors d’une conférence de presse mardi soir. La police a lancé quatre descentes mardi matin et arrêté deux personnes pour les interroger sur leurs liens possibles avec le suspect, a-t-il déclaré, notant que les autorités n’ont pas exclu la possibilité qu’il ait pu obtenir de l’aide.

« Au stade de l’enquête, il ne semble pas que l’attaque terroriste ait été organisée par un vaste réseau terroriste », a déclaré Van Leeuw. « L’hypothèse selon laquelle il agissait en loup solitaire semble plus probable. »

La police a également trouvé deux armes de poing et un couteau près de l’endroit où vivait le suspect, a-t-il indiqué.

Lors d’une conférence de presse avant l’aube, le Premier ministre Alexander De Croo a qualifié l’attaque d’acte de « lâcheté totale » et a déclaré que la sécurité avait été renforcée à Bruxelles. Elle s’est sensiblement renforcée autour des lieux liés à la communauté suédoise et à la frontière sud de la Belgique avec la France.

« Hier soir, trois personnes sont parties pour ce qui était censé être une merveilleuse fête de football. Deux d’entre elles ont perdu la vie dans une attaque terroriste brutale », a déclaré De Croo. « Leurs vies ont été écourtées en pleine fuite, anéanties par une extrême brutalité. »

Cette attaque intervient dans un contexte de tensions mondiales accrues liées à la guerre entre Israël et le Hamas. Le procureur antiterroriste français a déclaré mardi qu’un extrémiste islamiste présumé avait déclaré allégeance au groupe État islamique avant de poignarder mortellement un enseignant lors d’une attaque dans une école française la semaine dernière. Cependant, les procureurs belges ont déclaré que rien ne suggère que l’attaque de lundi soit liée à ce qui se passe en Israël et à Gaza.

Lors d’une conférence de presse à Stockholm, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a déclaré que « tout indique qu’il s’agit d’une attaque terroriste contre la Suède et contre les citoyens suédois, simplement parce qu’ils sont suédois ». Il a déclaré que le suspect avait séjourné occasionnellement en Suède mais qu’il n’y figurait pas dans les fichiers de la police.

« Ce n’est pas une tendance inhabituelle de se déplacer », a ajouté Kristersson. « L’Europe est ouverte et c’est l’une des raisons importantes pour lesquelles nous devons garder un œil sur la frontière extérieure de l’UE, car sinon les gens peuvent facilement se déplacer entre les pays européens. »

Van Leeuw a déclaré que le suspect avait publié une vidéo en ligne affirmant avoir tué trois Suédois et affirmant que le Coran était « une ligne rouge pour laquelle il est prêt à se sacrifier ».

La Suède a élevé son niveau d’alerte terroriste au deuxième niveau le plus élevé en août après qu’une série d’autodafés publics du Coran par un réfugié irakien vivant en Suède ait suscité des menaces de la part de groupes militants islamistes.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait être un motif possible, le procureur fédéral Eric Van Duyse a déclaré à l’Associated Press qu’il était trop tôt pour le dire. « Le lien semble facile à faire, mais nous devons avoir des preuves, nous devons avoir des preuves. »

Des questions subsistent quant à la manière dont un homme dont le nom figurait dans les fichiers de la police, que l’on pensait radicalisé et qui était recherché pour être expulsé, a pu se procurer une telle arme et lancer une telle attaque.

Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le suspect s’est vu refuser l’asile en 2019. Il était connu de la police et soupçonné d’être impliqué dans la traite des êtres humains, de vivre illégalement en Belgique et de constituer un risque pour la sécurité de l’État.

Des informations fournies aux autorités belges par un gouvernement étranger non identifié suggèrent que l’homme avait été radicalisé et avait l’intention de se rendre à l’étranger pour participer à une guerre sainte. Mais les autorités belges n’ont pas pu l’établir, c’est pourquoi il n’a jamais été répertorié comme dangereux.

La secrétaire d’État belge à l’Asile, Nicole de Moor, a déclaré que l’homme avait disparu après le refus de sa demande d’asile, les autorités n’ayant donc pas pu le localiser pour organiser son expulsion.

Jesper Tengroth, porte-parole de l’Agence suédoise des migrations, a déclaré à la radio publique suédoise que le tireur présumé a vécu en Suède de 2012 à 2014 et a passé une partie de cette période en prison avant d’être envoyé dans un autre pays de l’UE en vertu des règles de Dublin. Tengroth a refusé de dire de quel crime l’homme avait été reconnu coupable ou dans quel pays il avait été envoyé après avoir purgé sa peine.

Après avoir été relevée à son niveau le plus élevé, 4, juste après l’attentat, l’alerte terroriste pour Bruxelles a été abaissée à 3, à l’instar du reste de la Belgique, indiquant une menace modérée.