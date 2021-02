La police bélarussienne lance des raids contre des journalistes et des militants des droits humains

Les autorités de sécurité bélarussiennes ont effectué des descentes dans les maisons et les bureaux de journalistes et de militants des droits de l’homme, après des mois de manifestations de l’opposition.

La police a perquisitionné les bureaux de l’Association biélorusse des journalistes (BAJ) et du centre des droits de l’homme Viasna à Minsk, détenant environ 25 personnes, selon des militants.

Le chef de la BAJ, Andrei Bastunets, faisait partie des personnes initialement arrêtées. Au moins dix personnes auraient été placées en détention provisoire sous peine de poursuites pénales.

« Il s’agit de la plus grande répression jamais menée contre les journalistes et les militants des droits de l’homme en Europe », a déclaré Boris Goretsky, vice-président de l’association.

« Il y a eu plus de 400 détentions de journalistes au cours des six derniers mois, et les autorités ne vont pas s’arrêter là. »

Les appartements de plusieurs autres dirigeants syndicaux du Bélarus ont également été perquisitionnés mardi, où du matériel informatique et des documents ont été saisis.

« Il s’agit d’une tentative d’intimider les journalistes et les militants des droits humains qui ont parlé au monde de l’ampleur incroyable des répressions », a déclaré l’activiste de Viasna Valiantsin Stefanovich.

La Biélorussie a été secouée par des manifestations anti-gouvernementales depuis le résultat contesté des élections du 9 août, qui a vu le président Alexander Loukachenko revendiquer un sixième mandat.

La principale candidate de l’opposition en exil, Sviatlana Tsikhanouskaya, et ses partisans ont rejeté le résultat comme truqué.

Les autorités ont répondu aux manifestations, dont la plus importante a attiré jusqu’à 200 000 personnes, par une répression radicale. Selon les défenseurs des droits humains, plus de 33 000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations et des milliers ont été brutalement battues.

La répression a entraîné des sanctions de l’Union européenne mais Loukachenko a refusé de démissionner.

Dans un déclaration sur TelegramLa commission d’enquête du Bélarus a déclaré que les raids de mardi avaient été menés contre des « organisations se faisant passer pour des défenseurs des droits humains » qui avaient financé les manifestations.

Les personnes détenues sont soupçonnées d’avoir organisé ou participé à des actions qui « violent gravement l’ordre public », a ajouté le Comité.

Tsikhanouskaya a dénoncé les raids comme une « véritable crise d’État » et a ajouté que « tous les Biélorusses sont en danger ».

« Nous avons déjà transmis des informations à l’Union européenne et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour demander d’agir », at-elle ajouté sur Télégramme.

Les raids ont eu lieu alors que deux journalistes de la chaîne de télévision polonaise Belsat sont jugés à Minsk, encourant jusqu’à trois ans de prison pour avoir couvert les manifestations de l’opposition.

La semaine dernière, Loukachenko a tenu une « Assemblée du peuple » de deux jours, affirmant qu’il avait vaincu une « Blitzkrieg » étrangère et de l’opposition contre son régime.