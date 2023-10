DHAKA, Bangladesh (AP) — Les autorités du Bangladesh ont arrêté une figure clé de l’opposition du Parti nationaliste du Bangladesh qui a appelé à une grève nationale dimanche.

Cela vient un jour après les affrontements – qui a fait au moins un mort parmi les policiers et de nombreux blessés – a éclaté lors d’un rassemblement massif exigeant la démission du Premier ministre Sheikh Hasina et le transfert du pouvoir à un gouvernement intérimaire non partisan pour superviser élections générales l’année prochaine.

Faruk Hossain, commissaire adjoint de la cellule médiatique de la police métropolitaine de Dhaka, a déclaré à l’Associated Press que Mirza Fakhrul Islam Alamgi avait été arrêté, mais n’a pas donné plus de détails. Alamgir est le secrétaire général du Parti nationaliste dirigé par le parti de l’ancien Premier ministre Khaleda Zia et le principal rival d’Hasina. Le parti a dénoncé sa détention.

Conformément à la loi bangladaise, un détenu doit comparaître devant un tribunal dans les 24 heures.

Hossain a également déclaré que six plaintes avaient été déposées contre quelque 1 300 personnes faisant l’objet d’une enquête pour les violences de samedi. Des informations locales ont indiqué dimanche que la police avait perquisitionné les domiciles de plusieurs dirigeants de l’opposition dans la nuit à Dacca, la capitale.

Le ministre de l’Intérieur, Asaduzzaman Khan, a déclaré aux journalistes que les dirigeants du parti de Zia devaient assumer la responsabilité de leur « rôle » dans les violences, a rapporté l’agence United News of Bangladesh.

Des violences sporadiques ont été observées dimanche, avec au moins trois véhicules incendiés dans la capitale, dans un contexte de sécurité renforcée.

L’Union européenne et les États-Unis ont dénoncé les violences samedi et ont exhorté tous à faire preuve de retenue.

La délégation de l’UE à Dhaka a déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’elle était « profondément attristée par les pertes de vies humaines », tout en soulignant qu’une voie pacifique était cruciale.

Le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires de l’Asie du Sud et de l’Asie centrale, Donald Lu, a appelé au calme et à la retenue, affirmant qu’il « examinerait tous les incidents violents pour d’éventuelles restrictions de visa ».

Les tensions dans ce pays d’Asie du Sud, une démocratie parlementaire, montent en flèche à l’approche des élections nationales prévues en janvier.

La rivalité entre Hasina et Zia dure depuis des décennies et le gouvernement de Hasina est sous pression depuis des mois alors que l’opposition organise des manifestations antigouvernementales largement pacifiques.

Hasina espère revenir au pouvoir pour un quatrième mandat consécutif et affirme que les élections devraient se dérouler sous la supervision de son gouvernement, comme le prévoit la constitution, au milieu d’un avertissement des États-Unis concernant d’éventuelles restrictions de visa susceptibles de perturber le processus électoral. La politique de restriction des visas s’adresse principalement aux forces de l’ordre, ainsi qu’aux partis au pouvoir et à l’opposition.

La Première ministre a récemment déclaré au Parlement que les États-Unis voulaient la chasser du pouvoir à tout prix. Cependant, l’opposition et les critiques ont salué la décision des États-Unis, qui sont le plus grand importateur de produits vestimentaires du Bangladesh.

Les experts affirment qu’en dépit de la dispute diplomatique, le Bangladesh et les États-Unis ont élargi leur engagement bilatéral avec Hasina en cherchant des moyens de renforcer le commerce et d’autres relations avec la Chine, l’Inde, la Russie, l’UE et la France, en dehors de leur partenariat traditionnel avec le Japon, la Corée du Sud et la France. Arabie Saoudite.