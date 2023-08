La police bangladaise affronte des militants de l’opposition avant les élections, faisant des centaines de blessés

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La police du nord-est du Bangladesh a utilisé des matraques et des gaz lacrymogènes pour disperser des militants de l’opposition au milieu d’un différend politique sur qui superviserait les prochaines élections, qui devraient se tenir en janvier, ont déclaré dimanche la police et des militants.

Environ 300 personnes ont été blessées dans l’affrontement de samedi soir, dont certaines par balles, a rapporté le principal quotidien en bengali du pays, Prothom Alo, ajoutant que la police avait ouvert le feu sur des partisans du Parti nationaliste du Bangladesh, dirigé par l’ancien Premier ministre. Khaleda Zia.

L’agence United News of Bangladesh a déclaré que jusqu’à 150 personnes, dont des policiers, avaient été blessées dans les affrontements qui se sont produits dans la ville de Habiganj.

GK Gaus, un dirigeant local du parti de Zia, a déclaré que le chaos avait éclaté après que des milliers de partisans du parti avaient commencé à défiler dans les rues. La police les a confrontés et leur a ordonné de s’arrêter.

Palash Ranjan Dey, un responsable de la police du district de Habiganj, a déclaré que la police avait été forcée d’agir après que des militants de l’opposition les aient soudainement attaqués alors qu’ils tentaient de briser une barricade policière.

Le parti de Zia a exigé la démission du Premier ministre Sheikh Hasina et le transfert du pouvoir à un gouvernement intérimaire sans parti jusqu’aux prochaines élections générales. Le parti de Zia et ses alliés accusent Hasina de fraude électorale en 2018 et le parti proteste pour savoir qui devrait superviser les prochaines élections générales.

Hasina espère revenir au pouvoir pour un quatrième mandat consécutif et affirme que les élections devraient se tenir sous la supervision de son gouvernement, comme le précise la constitution.

Les États-Unis, l’Union européenne et les Nations Unies ont exhorté toutes les parties à éviter la violence et à œuvrer pour la tenue d’élections crédibles.