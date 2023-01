La police avertit que le suspect de torture de l”Oregon utilise des applications de rencontres

SALEM, Oregon (AP) – Un homme accusé d’avoir torturé une femme qu’il a retenue captive dans l’Oregon et qui a été reconnu coupable au Nevada d’avoir gardé une autre femme en captivité, utilise des applications de rencontres pour trouver des personnes qui peuvent l’aider à éviter la police ou à trouver de nouvelles victimes, ont annoncé vendredi les autorités.

Benjamin Obadiah Foster, 36 ans, fait l’objet d’une recherche intensive 24 heures sur 24 par la police après qu’une femme a été retrouvée inconsciente, ligotée et proche de la mort à Grants Pass, Oregon, mardi. Elle a été hospitalisée dans un état critique.

Jeudi soir, la police de Grants Pass, les adjoints du shérif, une équipe SWAT de la police de l’État de l’Oregon et des agents fédéraux ont fait une descente dans une propriété de la communauté non constituée en société de Wolf Creek, à environ 32 kilomètres au nord de Grants Pass, où ils ont saisi la voiture de Foster et arrêté une femme de 68 ans pour entrave aux poursuites.

Foster a réussi à s’échapper. Les autorités n’ont fourni aucun autre détail, mais la zone, juste à côté de l’Interstate 5, est densément boisée et montagneuse.

La femme arrêtée, Tina Marie Jones, avait suivi Foster dans un véhicule plus tôt jeudi alors qu’il se rendait dans un endroit éloigné de Wolf Creek, puis conduisait intentionnellement sa Nissan Sentra 2008 sur un talus, selon des documents judiciaires. Jones a ensuite conduit Foster jusqu’à la propriété qui a été perquisitionnée jeudi soir et où Foster s’était caché pendant que la police le recherchait, selon les archives du tribunal de circuit du comté de Josephine.

La police de Grants Pass a déclaré que Foster “utilisait activement des applications de rencontres en ligne pour contacter des personnes sans méfiance qui pourraient être amenées à aider à l’évasion du suspect ou potentiellement en tant que victimes supplémentaires”.

La police a offert vendredi une récompense de 2 500 $ pour les informations menant à l’arrestation et à la poursuite de Foster, qui est accusé de tentative de meurtre, d’enlèvement et d’agression dans l’attaque contre la femme de Grants Pass.

Le défenseur public de Foster dans l’affaire de Las Vegas n’a pas immédiatement répondu aux courriels de l’Associated Press sollicitant des commentaires au nom de Foster.

Le chef de la police de Grants Pass, Warren Hensman, a déclaré jeudi à AP qu’il était “extrêmement troublant” que Foster soit sorti et capable de s’attaquer à d’autres femmes au lieu d’être toujours derrière les barreaux pour les crimes du Nevada.

En 2019, avant de déménager dans l’Oregon, Foster a retenu sa petite amie de l’époque captive dans son appartement de Las Vegas pendant deux semaines. Il a d’abord été accusé de cinq crimes, dont voies de fait et coups et blessures, et a fait face à des décennies de prison après sa condamnation. Mais en août 2021, Foster a conclu un accord avec les procureurs du comté de Clark qui lui a permis de plaider coupable à un chef d’accusation de coups et blessures et à un chef de délit de coups et blessures constituant de la violence domestique.

Un juge l’a condamné à jusqu’à 2 ans et demi dans une prison du Nevada. Les 729 jours qu’il avait passés en prison en attendant son procès ont été pris en compte dans sa peine, laissant Foster avec moins de 200 jours à purger sous la garde de l’État.

La petite amie de Foster a subi sept côtes cassées, deux yeux au beurre noir et des blessures après avoir été ligotée aux poignets et aux chevilles avec des attaches zippées et du ruban adhésif pendant ses deux semaines de captivité, selon un rapport de la police de Las Vegas.

La femme a également déclaré à la police qu’elle avait été forcée de manger de la lessive et qu’elle avait été étouffée au point de perdre connaissance.

Elle s’est échappée lorsque Foster l’a laissée hors de sa vue lors d’un voyage ensemble dans une épicerie et une station-service.

Les archives judiciaires montrent que Foster était hors de détention à l’époque et condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir porté une arme dissimulée sans permis. Il attendait également son procès dans une autre affaire de 2018 impliquant des violences domestiques. Mais l’accord de plaidoyer de Foster avec les procureurs en 2021 a réglé l’affaire de violence domestique, une copie de l’accord le montre, et il a été “condamné à créditer le temps passé”.

La police de Grants Pass, une ville de quelque 40 000 habitants dans le sud-ouest de l’Oregon, a déclaré que Foster serait armé et “extrêmement dangereux”.

“Nous utilisons toutes les technologies disponibles pour localiser cet homme”, a déclaré Hensman, le chef de la police.

Hensman a déclaré qu’il n’avait pas eu le temps de réfléchir à la manière dont les autorités du Nevada avaient traité les crimes de Foster là-bas.

“Quoi qu’il se soit passé dans le passé”, a-t-il dit, “nous pourrons parler de ces situations plus tard.”

Yamat a rapporté de Las Vegas.

Andrew Selsky et Rio Yamat, Associated Press