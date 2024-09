La police aux prises avec des menaces contre des écoles après la tragédie de la fusillade en Géorgie

Dans le sillage de la Fusillade au lycée d’Apalachee en Géorgiela police de l’État et d’ailleurs est confrontée à une série de menaces de fusillades dans les écoles.

Le Bureau d’enquête de Géorgie a déclaré jeudi, un jour après la tragédie, que les agents avaient répondu à plusieurs incidents de menaces dans d’autres écoles.

« C’est une période très difficile pour les étudiants et les parents et beaucoup ont peur. Vous avez probablement vu des rapports d’incidents d’autres étudiants proférant des menaces aujourd’hui dans des écoles de Géorgie », a déclaré le le bureau a déclaré sur X.

« Dans chacun de ces incidents, la police a porté plainte et procédé à des arrestations, car nous prenons chaque affaire au sérieux », a-t-il écrit.

À Gainesville, en Géorgie, un adolescent de 14 ans a été arrêté, accusé d’avoir « consulté les réseaux sociaux et d’avoir fait référence à des menaces et à des actions ». La police a déclaréLe mineur non identifié a été placé en garde à vue et est détenu pour menace terroriste et perturbation du fonctionnement d’une école publique.

Cette information est survenue après l’arrestation mercredi du suspect Colt Gray, âgé de 14 ans, accusé d’avoir ouvert le feu au lycée Apalachee de Winder, tuant deux enseignants et deux élèves et en blessant neuf autres. La police a annoncé jeudi soir que l’incident s’était produit Le père du suspect a également été arrêté sur des accusations incluant l’homicide involontaire.

« C’est le moment pour nous, en tant qu’État, de nous rassembler et de rester vigilants. Les étudiants doivent être soutenus et encouragés à contacter un membre du corps enseignant de l’école pour toute préoccupation concernant une activité suspecte », a déclaré le GBI sur X.

Les menaces de violence contre les écoles sont devenues monnaie courante et le département n’a pas précisé si les menaces de fusillade étaient liées à la fusillade d’Apalachee cette semaine.

Ailleurs, dans le comté de Sioux, dans l’Iowa, plusieurs écoles ont été fermées jeudi après qu’une « menace a été découverte au lycée de Sioux Center ».

Tous Les bâtiments du district scolaire de Sioux Center sont ferméset les communautés voisines de Hull, Orange City, Hawarden et Rock Valley ont également été fermées par mesure de précaution. Sioux Center Community School District Surintendant Gary McEldowney a déclaré dans un communiqué : « Une enquête approfondie a eu lieu et nous sommes convaincus que la menace a été résolue. »

En Virginie, Écoles publiques du comté de Pulaski Le district scolaire de PCPS a annoncé jeudi soir que toutes les écoles et tous les bureaux seraient fermés vendredi après que les forces de l’ordre ont informé le district que « de multiples menaces ont été proférées pour nuire à la division scolaire PCPS à un moment donné demain ».

Ces menaces font l’objet d’une enquête et la fermeture a été décidée « pour la sécurité de nos enfants jusqu’à ce que nous ayons plus de détails ».

Poulain Gris a comparu devant le tribunal vendredi matin où il a été accusé en tant qu’adulte de quatre chefs de meurtre. Son père, Colin Gray, a comparu après lui pour homicide involontaire et meurtre au deuxième degré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com