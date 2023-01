La police autrichienne découvre une famille vivant illégalement dans une cave à vin

BERLIN (AP) – La police autrichienne a déclaré lundi avoir arrêté un homme de 54 ans après avoir attaqué deux travailleurs sociaux avec du gaz poivré lorsqu’ils l’ont trouvé vivant illégalement dans une cave à vin privée du nord-est de l’Autriche avec une femme et six jeunes enfants.

La police de la province autrichienne de Basse-Autriche tentait toujours de déterminer l’identité de six enfants, âgés de 7 mois à 5 ans.

Des voisins d’Obritz, une petite ville près de la frontière tchèque, ont alerté les autorités locales la semaine dernière qu’une famille vivait illégalement dans une cave à vin locale.

“Les habitants entendaient parfois des voix d’enfants au sous-sol”, a déclaré le vice-maire de la ville, Erich Greil, à la chaîne de télévision autrichienne ORF. “Dès que (les résidents locaux) se sont approchés, tout s’est calmé.”

Lorsque deux travailleurs sociaux sont arrivés jeudi dernier pour vérifier les enfants, la police a déclaré que l’homme les avait attaqués avec du gaz poivré et avait barricadé la porte de la cave.

Les travailleurs sociaux ont appelé la police, qui est arrivée sur les lieux et a arrêté l’homme. Lorsque la police a fouillé la cave, ils ont trouvé une femme et les six enfants, qui seraient la compagne et les enfants de l’homme.

La police a également trouvé plusieurs armes, dont un fusil, des arbalètes et des armes à air comprimé.

Selon la police, l’homme a déclaré que les enfants étaient nés en Angleterre. La police a déclaré qu’ils n’étaient pas officiellement enregistrés en Autriche et qu’ils s’efforçaient de confirmer l’identité des enfants.

Les enfants ont été emmenés dans un hôpital voisin et n’ont pas été négligés ni blessés, a déclaré le porte-parole de la police. Ils sont désormais sous la garde des services sociaux.

Les médias locaux ont rapporté que l’homme était un adepte du soi-disant Reichsbuerger, ou Reich Citizens, mouvement. Le groupe de conspiration d’extrême droite estime que la partition de l’Allemagne par les puissances alliées après la Seconde Guerre mondiale et les États démocratiques qui ont suivi étaient illégaux, arguant au contraire que le Reich d’origine existe toujours.

Un porte-parole de la police de Basse-Autriche n’a pas confirmé l’affiliation de l’homme aux citoyens du Reich.

