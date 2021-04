La police australienne saisit plus d’une demi-tonne de meth liquide déguisée en huile de cuisson en provenance du Mexique

Les médicaments, d’une valeur de 80,7 millions de dollars australiens (62 millions de dollars américains), ont été découverts cachés dans une cargaison de milliers de bouteilles d’huile de canola envoyée du Mexique à Melbourne, selon la police fédérale australienne (AFP). L’envoi est arrivé à Victoria le 3 mars et la police l’a identifié comme suspect et a saisi les 9 360 bouteilles. Des tests ultérieurs ont confirmé que 269 des bouteilles contenaient de la méthamphétamine, plus d’une demi-tonne au total, plutôt que de l’huile de canola.

L’AFP affirme qu’il s’agit du deuxième plus grand transport de méthamphétamine à être saisi dans l’histoire victorienne, après qu’une opération en novembre dernier a trouvé 560 kg de méthamphétamine liquide d’une valeur de 123 millions de dollars australiens (95 millions de dollars). Il était caché dans un grand lot de bouteilles de moutarde transportées par avion depuis la ville américaine de Chicago. Quatre membres présumés d’un syndicat criminel transnational ont été inculpés.

L’AFP a déclaré que la dernière saisie était un autre exemple des efforts extrêmes que les groupes criminels organisés étaient prêts à faire pour importer des substances illicites en Australie. Cependant, selon le commandant régional de l’AFP Craig Palmer, la police possède une technologie sophistiquée qui lui permet de trouver les drogues quel que soit l’endroit où elles sont dissimulées.

« Si les organisations criminelles y ont pensé, il y a de fortes chances que nous l’ayons vu», A-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site Internet de l’AFP.

