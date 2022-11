La police australienne offre 633 000 dollars de récompense à un suspect indien

CANBERRA, Australie (AP) – La police australienne a offert jeudi une récompense de 1 million de dollars australiens (633 000 $) pour des informations sur le sort d’un ressortissant indien soupçonné d’avoir assassiné une femme sur une plage tropicale il y a quatre ans avant de retourner dans son pays natal.

Des officiers de police de l’État du Queensland qui parlent hindi et punjabi attendent dans un bureau à Cairns d’être contactés depuis l’Inde via WhatsApp ou en ligne pour savoir où Rajwinder Singh, 38 ans, peut être trouvé, a déclaré l’inspecteur-détective Sonia Smith.

Singh était une infirmière travaillant à Innisfail, au sud de Cairns, lorsque le corps de Toyah Cordingley, 24 ans, a été retrouvé sur la plage de Wangetti le lundi 22 octobre 2018.

Elle était allée à la plage, au nord de Cairns, promener son chien la veille.

Singh a volé de Cairns à Sydney le jour où le corps de Cordingley a été retrouvé et est parti pour l’Inde le lendemain, a indiqué la police.

La récompense est la plus importante de l’histoire du Queensland et unique en ce qu’elle ne cherche pas un indice qui résout un crime et mène à une poursuite réussie. Au lieu de cela, l’argent est offert pour des informations qui ne mènent qu’à l’emplacement et à l’arrestation d’un suspect.

Le ministre de la Police, Mark Ryan, a approuvé la récompense et était convaincu que les gens savaient où trouver Singh.

“Nous savons que les gens connaissent cette personne, ils savent où se trouve cette personne et nous demandons à ces personnes de faire ce qu’il faut”, a déclaré Ryan.

“Maintenant, il y a un million de raisons pour qu’un milliard d’yeux dans le monde nous aident à rendre justice à Toyah”, a-t-il ajouté.

La commissaire adjointe de la police, Tracy Lindford, a déclaré que les détectives pensaient que Singh était resté en Inde. Elle a lancé un appel à témoins parmi la population indienne de 1,4 milliard d’habitants pour qu’ils se manifestent et “donnent un peu de répit à la famille à qui Toyah manque”.

Trois détectives du Queensland étaient déjà en Inde pour travailler avec les autorités indiennes sur l’enquête, a déclaré Smith.

Rod Mcguirk, l’Associated Press