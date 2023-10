La police australienne enquête sur un rassemblement pro-palestinien à Sydney où les manifestants scandaient « gazez les Juifs »

La police australienne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur une manifestation pro-palestinienne devant l’Opéra de Sydney après la diffusion d’une vidéo montrant un petit groupe participant à un chant antisémite.

Environ 1 000 partisans pro-palestiniens ont défilé lundi soir dans le centre-ville de Sydney jusqu’à l’Opéra, illuminé en bleu et blanc comme symbole de soutien à Israël après que les terroristes du Hamas ont lancé des attaques sans précédent contre le pays samedi matin.

Des images partagées par l’Association juive australienne et diffusées sur Sky News semblaient montrer un petit groupe de manifestants à l’extérieur de l’Opéra allumant des fusées éclairantes et scandant des phrases explicites, telles que « gazer les Juifs » et « f— les Juifs ».

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a répondu mardi aux chants antisémites, les qualifiant d' »horribles ».

« Nous sommes une nation multiculturelle tolérante », a déclaré Albanese. « Je comprends que les gens ont des opinions profondes sur les questions liées au conflit au Moyen-Orient, mais ici en Australie, nous devons aborder le discours politique de manière respectueuse. »

Plus de 1 600 personnes ont été tuées depuis que le Hamas a lancé il y a quatre jours sa plus grande attaque contre Israël depuis des décennies, entraînant des représailles de la part des forces israéliennes. Des milliers d’autres ont été blessés et bien d’autres ont été pris en otage par le Hamas et violés, torturés et assassinés.

L’organisateur de la manifestation, le Palestine Action Group Sydney, a défendu son droit de manifester contre « l’apartheid » en Israël, mais a déclaré qu’un petit groupe de « vils participants antisémites » ne représentait pas leur mouvement.

« Nous sommes un mouvement antiraciste et anticolonial et nous refusons de combattre le racisme par le racisme », a déclaré le groupe dans un message publié sur les réseaux sociaux. « Si vous êtes antisémite, vous n’êtes pas le bienvenu à nos rassemblements et vous ne faites pas partie de notre mouvement. Comme nous l’avons fait aujourd’hui, nous vous demanderons de partir et nous continuerons de le faire. »

La police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré mardi lors d’une conférence de presse qu’elle examinait les images de la manifestation pour déterminer si des crimes avaient été commis.

