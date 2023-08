La police australienne enquête sur un déjeuner aux champignons mortel qui a tué trois personnes

Trois personnes âgées sont mortes en Australie après avoir mangé des champignons.

La police enquête sur les décès.

Les experts de la santé ont averti le public de ne pas chercher de champignons sauvages.

La police australienne enquêtait jeudi sur la mort de trois personnes âgées décédées après avoir prétendument consommé des champignons lors d’un déjeuner il y a deux semaines.

Don Patterson, sa femme Gail Patterson et sa sœur Heather Wilkinson, sont tombés malades et sont décédés plus tard après le déjeuner du 29 juillet à Leongatha, une petite ville rurale à environ 135 km au sud-est de Melbourne, ont annoncé la police et les médias locaux.

Un quatrième homme, le mari de Wilkinson, Ian Wilkinson, pasteur dans une ville voisine, reste dans un état critique à l’hôpital.

Les morts mystérieuses ont saisi l’Australie, l’intérêt ne faisant qu’augmenter après que la police a fouillé mercredi une déchetterie locale à la recherche d’un déshydrateur qui aurait été utilisé dans la préparation du déjeuner.

Dimanche, la police a déclaré avoir interrogé une femme de 48 ans qui servait le déjeuner avant de la relâcher sans inculpation.

« Ce qui s’est passé est dévastateur et je suis en deuil aussi », a déclaré la femme aux médias lors d’une interview en larmes devant son domicile lundi.

L’enquête risque d’être longue en raison de la complexité de l’affaire, a déclaré lundi le détective Dean Thomas.

Il a dit:

Nous supposons à ce stade qu’il s’agissait de champignons, mais c’est une enquête complexe qui, je pense, prendra du temps.

Les familles Patterson et Wilkinson ont déclaré dimanche dans un communiqué publié dans un journal local qu’elles étaient reconnaissantes « à nos communautés au sens large pour leur effusion d’amour, de soutien et de prières ».

« Ce soutien s’étend non seulement à ceux que nous avons tragiquement perdus, mais également au membre de notre famille qui continue de se battre courageusement pour sa vie à l’hôpital. »

Les décès dus à la consommation de champignons sont relativement rares en Australie, qui compte plusieurs espèces, dont le champignon « chapeau de la mort », suffisamment dangereux pour empoisonner et tuer un humain.

Les décès ont conduit à des avertissements d’experts de la santé à travers le pays de ne pas chercher de champignons sauvages et d’acheter auprès de vendeurs réputés.