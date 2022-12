La police australienne enquête sur les opinions extrémistes des tueurs de flics

BRISBANE, Australie (AP) – La police australienne enquête sur les opinions extrémistes de trois personnes qui ont tiré et tué deux officiers et un voisin dans une propriété rurale avant d’être tués quelques heures plus tard par la police lors d’une fusillade.

Au total, six personnes sont mortes dans les violences de lundi dans l’État du Queensland. Les tueurs ont été identifiés comme étant l’ancien directeur d’école Nathaniel Train, 47 ans, son frère Gareth, 46 ans, et sa belle-sœur Stacey, 45 ans.

La commissaire de police du Queensland, Katarina Carroll, a déclaré mardi soir que les enquêteurs examineraient les éventuels liens extrémistes des tueurs après qu’une série de messages sous le nom de Gareth Train aient été trouvés sur des forums de théorie du complot.

Les messages incluent des références à des sentiments anti-vaccins et des affirmations selon lesquelles d’autres fusillades très médiatisées étaient des canulars ou des opérations sous fausse bannière.

“Il est très difficile pour nous pour le moment de raisonner sur ce qui s’est passé, il n’y a pas de raisons évidentes”, a déclaré Carroll à l’Australian Broadcasting Corp. Mais elle a ajouté qu’elle ne doutait pas qu’au cours des prochains jours et semaines, la police reviendrait avec un aperçu des événements tragiques qui se sont déroulés.

Carroll a déclaré que tous les motifs possibles des meurtres étaient en cours d’examen, y compris s’il s’agissait d’une attaque préméditée contre les officiers.

“Certaines des choses qui sont en ligne de ces personnes, nous enquêterons sur ce qu’elles ont fait non seulement ces dernières semaines mais ces dernières années, avec qui elles ont interagi”, a-t-elle déclaré.

Quatre agents sont arrivés sur la propriété de la ville de Wieambilla, dans l’État du Queensland, pour enquêter sur les informations faisant état d’une personne disparue. Ils sont entrés dans une grêle de coups de feu, a déclaré Carroll, et c’était un miracle que deux officiers aient réussi à s’échapper et à donner l’alarme.

Les personnes tuées étaient les gendarmes Matthew Arnold, 26 ans, et Rachel McCrow, 29 ans, ainsi que le voisin de 58 ans, Alan Dare.

L’un des officiers qui s’est échappé, l’agent Randall Kirk, 28 ans, se remettait mercredi dans un hôpital de blessures causées par des éclats d’obus. Il a dit que lui et sa femme voulaient remercier tout le monde « du Premier ministre vers le bas » pour leurs messages de soutien.

« Je me sens bien, juste un peu mal. Mes principales pensées vont aux autres familles de policiers en ce moment terrible », a déclaré Kirk dans un communiqué publié par le syndicat de la police. “Cela signifie beaucoup de savoir que la communauté se soucie de nous tous.”

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré plus tôt aux journalistes à Sydney que le pays pleurait avec les personnes touchées.

“C’est, en effet, une journée dévastatrice pour tous ceux qui ont aimé ces Australiens, et nos pensées vont à ceux qui sont en proie à un chagrin terrible”, a-t-il déclaré. «Nous savons que cette nouvelle est tombée durement sur une communauté du Queensland soudée et bienveillante. Ainsi que, bien sûr, la communauté à laquelle appartiennent tous les policiers.

Il a déclaré que les officiers de tout le pays connaissent les risques auxquels ils sont confrontés, mais font leur devoir.

“Et aujourd’hui et chaque jour, je rends hommage à chacun des policiers qui servent leurs communautés locales et qui servent leur nation”, a déclaré Albanese. “Ce n’est pas un prix que quiconque met l’uniforme ne devrait jamais payer.”

The Associated Press