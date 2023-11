La police arrête une centaine de manifestants qui obstruaient la circulation près de Downing Street et les « traîne près de la base du cénotaphe ».

Aujourd’hui, les militants de Just Stop Oil ont stoppé Whitehall alors qu’ils marchaient vers le cénotaphe.

La foule écologiste a été photographiée allongée à côté du mémorial sacré de la guerre lundi alors que les agents de la police métropolitaine arrêtaient une centaine de fanatiques au cours de la marche lente.

Un policier a déclaré aux journalistes sur place que les manifestants avaient été déplacés vers le cénotaphe “pour les faire sortir de la route”, ajoutant : “C’était pour leur propre sécurité – c’est évidemment une route assez fréquentée”.

Just Stop Oil a accusé les politiciens qui prétendaient avoir ciblé le monument aux morts de répandre des « mensonges ». Dans un communiqué, le groupe écologique a déclaré : « La lente marche se dirigeait vers Whitehall lorsqu’elle a été arrêtée par une ligne de police près du cénotaphe. Nos partisans refusent de coopérer avec la police et nombre d’entre eux se couchent par terre. C’était une pure coïncidence si cela se trouvait à proximité du cénotaphe.

La secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur, Yvette Cooper, a posté sur X que « cibler le cénotaphe est totalement inacceptable ». Elle a ajouté : « Soutien total à la police pour prendre les mesures coercitives nécessaires ».

Plus tôt dans la journée, JSO a brisé le verre de protection de la peinture à l’huile de Rokeby Venus à la National Gallery dans le cadre d’une cascade qui, selon eux, imite les Suffragettes au début du 20e siècle.

Cette dernière opération devrait faire craindre des affrontements ce week-end, alors qu’une importante manifestation pro-palestinienne est prévue pour le jour de l’armistice. Aujourd’hui, le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré que l’événement pro-palestinien était « provocateur et irrespectueux » et a averti que toute profanation de monuments ou incident de haine raciale serait un « affront au public ».

Des photographies montrent des éco-zélotes bloquant la ville de Whitehall tout en faisant le mort alors que des officiers se tiennent autour d’eux.

La semaine dernière, Just Stop Oil a semé le chaos dans les rues de la capitale après avoir interrompu la circulation dans l’Est de Londres.

Une douzaine de militants ont défilé sur Cambridge Heath Road, arrêtant la circulation et incitant un chauffeur de taxi furieux à faire un doigt d’honneur aux militants en leur criant : « Vous êtes tous manipulés.

Les manifestants de Just Stop Oil qui obstruaient la circulation près de Downing Street ont été arrêtés aujourd’hui et placés sur et autour du cénotaphe par la police, selon les manifestants et un officier.

Un porte-parole de Just Stop Oil a affirmé que c’était une « pure coïncidence » qu’ils se soient couchés près du cénotaphe.

Des hommes politiques, dont le vice-président du parti conservateur, Lee Anderson, ont accusé le groupe d’avoir pris pour cible le monument aux morts aujourd’hui.

Des militants ont déclaré qu’ils avaient été déplacés au pied du monument après avoir interrompu la circulation sur Whitehall, un récit soutenu par un officier présent sur les lieux.

Une mère d’un enfant, menottée au pied du monument aux morts, a déclaré : “Ils nous ont arrêtés sur la route et nous avons été traînés sur le trottoir, puis ramenés ici.”

M. Anderson a déclaré que JSO était « désormais collé au cénotaphe » en partageant une photo sur le site de réseau social X.

« Solution simple ici. Donnez-leur de la colle plus forte et laissez-les là jusqu’à dimanche”, a ajouté le député.

JSO a accusé M. Anderson d’avoir « tweeté des mensonges sur les manifestants collés au cénotaphe ».

“La réalité est qu’ils ont été traînés hors de la route et arrêtés par la police pour avoir manifesté dans la rue, en vertu d’une législation introduite par son parti corrompu”, a déclaré le groupe en réponse à son message.

Les militants ont semé davantage de chaos aujourd’hui en accaparant le temps de la police et en obstruant la circulation.

JSO a également demandé des excuses à Mme Cooper, ajoutant : « Ce sont des manifestants pacifiques marchant vers la place du Parlement, arrêtés en vertu des lois anti-manifestations et traînés hors de la route. Pourquoi n’en parles-tu pas ?

Un porte-parole du JSO a déclaré : « Nous n’avons pas ciblé le cénotaphe. La police y a transféré les gens au moment de leur arrestation.

Plus tôt dans la journée, deux des manifestants du groupe ont été arrêtés pour avoir brisé la vitre recouvrant un tableau exposé à la National Gallery de Londres. Ils ont utilisé des marteaux de sécurité pour briser le verre protégeant le tableau Rokeby Venus des années 1960 de Diego Velazquez.

La pièce a été lacérée par la suffragette Mary Richardson en 1914. La police métropolitaine a déclaré que des militants avaient été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de dommages criminels.

On craint déjà de plus en plus que les manifestations pro-palestiniennes n’entrent en conflit avec le défilé du jour du Souvenir, la cérémonie de dépôt de gerbes et les deux minutes de silence qui se tiendront samedi à Londres.

Pendant ce temps, un vendeur de pavot a été contraint de faire ses valises et de quitter la gare de Waverley à Édimbourg aujourd’hui alors que des manifestants pro-palestiniens organisaient un sit-in dans le hall – après que trois collectionneurs aient été entourés par une foule chantante à Charing Cross.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés samedi au principal nœud ferroviaire de la capitale écossaise dans le cadre d’un rassemblement en faveur d’un cessez-le-feu.

Les images montrent des manifestants en train de scander une grande banderole sur laquelle est écrit « Liberté pour la Palestine » directement devant un homme âgé portant un béret rouge. Il semble que le personnel de la station lui ait parlé.

Plus tard, le Scottish Poppy Appeal a confirmé que son stand avait fait ses valises et était parti plus tôt que prévu en raison de la manifestation. Des sources ont déclaré au Scottish Daily Express que le personnel de Waverley avait offert son aide à ses bénévoles.

Des militants ont été vus encerclant des vendeurs de pavot de la Légion britannique lors d’un autre sit-in samedi à Charing Cross à Londres, provoquant la condamnation du ministre des Anciens Combattants Johnny Mercer.

Une grande manifestation pro-palestinienne est prévue dans le centre de Londres le jour de l’armistice, ce qui a suscité des appels à son interdiction, craignant qu’elle ne perturbe les événements commémoratifs.

Aujourd’hui, le porte-parole de Rishi Sunak a déclaré que l’événement était « provocateur et irrespectueux » et a averti que toute profanation de monuments ou incident de haine raciale serait un « affront au public ».

Claire Coutinho, la secrétaire à l’énergie, a appelé aujourd’hui les manifestants à faire preuve de « respect » et a déclaré que « la culture de ce pays » n’accepterait pas que les événements du Souvenir soient perturbés.

La manifestation d’aujourd’hui du JSO intervient quelques jours seulement après que le JSO ait semé le chaos dans les rues de la capitale après avoir interrompu la circulation dans l’Est de Londres avec la troisième marche lente qui a frappé les automobilistes la semaine dernière.

Une douzaine de militants ont défilé sur Cambridge Heath Road, arrêtant la circulation et incitant un chauffeur de taxi furieux à faire un doigt d’honneur aux militants en leur criant : « Vous êtes tous manipulés.

Il s’agissait de la troisième marche à frapper la capitale la semaine dernière alors que le groupe de campagne – connu pour ses coups de publicité lors de grands événements sportifs – intensifie ses « trois semaines d’action » à Londres, au cours desquelles il s’est engagé à « ralentir (la ville) ». …à une échelle sans précédent”.