La police arrête un trafiquant de drogue à Vernon après avoir remarqué une plaque d’immatriculation volée

David MacIntosh, 30 ans, fait face à plusieurs accusations de trafic de drogue et de conduite

Une plaque d’immatriculation volée a conduit la police de Vernon à une saisie de drogue mardi après-midi.

Vers 16 h le 24 janvier, un policier patrouillait lorsqu’il a trouvé un véhicule avec une plaque d’immatriculation volée de la Saskatchewan dans un stationnement du bloc 3400 de la 35e Avenue.

D’autres agents de la GRC de Vernon North Okanagan se sont rendus sur les lieux pour prêter main-forte, mais le suspect est parti en voiture pour tenter d’échapper à la police.

Selon la police, le suspect a été confiné et arrêté en toute sécurité.

Le conducteur a été fouillé et on a découvert qu’il avait en sa possession une certaine quantité de drogue. Une nouvelle fouille du véhicule a permis de saisir d’autres drogues qui seraient de la méthamphétamine, du fentanyl et de la cocaïne.

Le conducteur, David MacIntosh, 30 ans, de Vernon, a été accusé d’un certain nombre d’infractions criminelles, dont trois chefs de possession en vue d’en faire le trafic en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et plusieurs délits de conduite.

MacIntosh a fait une première comparution devant le tribunal le 25 janvier et a depuis été libéré en attendant sa prochaine comparution devant le tribunal le 23 février.

La police continue d’enquêter sur l’incident.

Brendan Shykora

