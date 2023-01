La police arrête un suspect lié à la fusillade de Joliet qui a blessé un homme – Shaw Local

Les agents ont procédé à une deuxième arrestation lors d’une deuxième fusillade à Joliet au cours des deux derniers jours qui a laissé un homme de 31 ans blessé par balle à l’estomac.

Erik Solis-Medina, 26 ans, de Joliet, a été arrêté et incarcéré à la prison du comté de Will après minuit vendredi sur une accusation de cause probable de batterie aggravée avec une arme à feu, d’utilisation illégale aggravée d’une arme et de dégradation de la marque d’identification d’une arme à feu.

Solis-Medina a été arrêté en lien avec une fusillade jeudi qui a laissé un homme de 31 ans blessé par balle au ventre alors qu’il marchait.

“Cela semble être un incident ciblé et il n’y a aucun danger pour la communauté. La victime reste à l’hôpital dans un état grave », a déclaré English.

Les agents ont répondu à 17 h 07 jeudi au centre médical Ascension Saint Joseph à Joliet pour un signalement d’un homme de 58 ans blessé par balle qui est arrivé aux urgences dans un véhicule privé.

Les agents ont déterminé que l’homme de 58 ans avait été abattu alors qu’il marchait dans le secteur de la rue Theodore et de Covered Bridge Way, selon le sergent de police de Joliet. Dwayne anglais.

L’homme a été abattu par des suspects lors d’une fusillade en voiture, a-t-il déclaré.

Les détectives ont enquêté sur l’incident et ils ont identifié Solis-Medina comme le suspect de la fusillade, a déclaré English.

La police a localisé le véhicule suspect impliqué dans la fusillade et a effectué un contrôle routier. Solis-Medina, qui était le conducteur du véhicule, a déclaré English.

Une arme de poing de calibre .22 a été trouvée par des agents du côté passager du véhicule, a déclaré English.

Jeudi à 3 h 42, des agents ont répondu à une fusillade à Joliet et ont arrêté Dangelo Gutierrez, 23 ans, de Joliet, pour des accusations liées à l’incident. Aucun blessé n’a été signalé lors de cet incident.