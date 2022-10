La police arrête un suspect et saisit des armes à feu après avoir fouillé une propriété du nord de l’Okanagan – Kelowna Capital News

Un homme de 65 ans a été arrêté jeudi et a ensuite été remis en liberté

Un homme de Vernon fait face à un certain nombre d’accusations après que la police a saisi plusieurs armes à feu dans une propriété rurale du nord de l’Okanagan hier.

Le jeudi 27 octobre vers 13 h, des agents de la GRC de Vernon North Okanagan ont exécuté un mandat de perquisition dans une propriété du pâté de maisons 12000 de Westside Road à Vernon, selon un communiqué de presse de la GRC.

Le mandat faisait partie d’une enquête en cours sur les armes à feu et a conduit à la saisie d’un certain nombre d’armes à feu et de munitions au domicile.

Un homme a été interpellé puis remis en liberté. L’homme de 65 ans fait face à un certain nombre d’infractions potentielles liées aux armes à feu et devrait comparaître devant le tribunal à une date ultérieure, a indiqué la police.

Les policiers ont reçu l’aide de l’équipe d’intervention d’urgence du district sud-est de la GRC. L’enquête est en cours.

Brendan Shykora

