La police arrête un suspect dans un crime haineux impliquant UpRising Bakery & Cafe – Shaw Local

La police a arrêté un homme d’Alsip pour avoir vandalisé une boulangerie et un café Lake in the Hills tôt samedi matin, moins de 24 heures avant un spectacle de dragsters prévu dans l’entreprise.

Le vandalisme a conduit la boulangerie à annuler l’événement.

Joseph Collins, 23 ans, d’Alsip, a été accusé de crime de haine et de dommages criminels à la propriété, selon une plainte du département de police de Lake in Hills.

En plus de briser trois vitrines de magasins et la porte vitrée avec une batte, Collins a peint à la bombe des messages explicites, selon la plainte. Deux de ces messages étaient incendiaires envers les personnes LGBTQ+.

Les dommages sont supérieurs à 500 dollars, mais inférieurs à 10 000 dollars, indique la plainte. Les deux accusations sont des crimes de classe 4.

Corinna Bendel-Sac, propriétaire de UpRising Bakery & Cafe, 2104 W Algonquin Road, a déclaré qu’aucun membre du personnel n’avait été blessé physiquement, bien qu’ils aient été secoués par le dernier incident.

UpRising a posté ceci sur Facebook:

«Pour la sécurité des artistes, du personnel et de la communauté, nous avons annulé l’événement de demain et serons fermés le samedi 23/07/22. En ce moment, nous demandons à tout le monde : NE VENEZ PAS DU TOUT DANS NOTRE EMPLACEMENT AUJOURD’HUI.

«Nous ne voulions pas reculer devant les Bullies, mais nous ne pouvons absolument pas, en toute bonne conscience, continuer avec les plans de demain. Cela nous brise le cœur. nous mettrons à jour quand nous le pourrons.

Trois véhicules de police ont patrouillé samedi sur le parking devant la boulangerie. Les agents n’autorisaient pas le public à proximité.

Des vandales ont endommagé Uprising Bakery & Cafe, 2104 Algonquin Road, à Lake in the Hills, dans la nuit du 23 juillet 2022. L’entreprise a été harcelée et opposée à un spectacle de dragsters prévu. (Denis Anderson)

Les dommages surviennent après plusieurs semaines de harcèlement, y compris des remarques en personne et des attaques telles que des crachats sur la vitrine, à la suite de l’annonce du spectacle de dragsters, qui a été promu comme un événement pour tous les âges.

Le niveau d’inquiétude était suffisamment élevé pour que la police de Lake in the Hills ait publié une déclaration le mardi 19 juillet indiquant qu’elle serait présente au spectacle de dragsters et adopterait une approche de «tolérance zéro» face à toute violence ou perturbation. La police a annoncé plus tard qu’elle hébergerait une zone de rassemblement pour la presse lors de l’événement de samedi.

Très tôt samedi matin, la police de Lake in the Hills n’était pas joignable pour commenter.

Cette histoire sera mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles.