La police arrête un suspect dans la fusillade mortelle d’un train à San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) – La police a annoncé vendredi avoir arrêté un suspect dans la fusillade mortelle d’un homme cette semaine dans un train de banlieue du métro de San Francisco.

Javon Green, 26 ans, a été arrêté jeudi à Pittsburg, une ville située à environ 64 kilomètres à l’est de San Francisco après que la police a publié une photo d’une vidéo de surveillance d’un homme qu’ils ont décrit comme une personne d’intérêt et a demandé à toute personne disposant d’informations de contacter autorités, a déclaré l’officier Kathryn Winters, porte-parole du département de police de San Francisco.

Winters a déclaré que des conseils «à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté des forces de l’ordre» ont aidé les responsables à identifier Green.

Green a été incarcéré dans la prison de San Francisco quelques minutes après minuit vendredi, selon les archives de la prison. Il fait face à des accusations d’homicide, de port d’arme dissimulée et d’utilisation d’une arme à feu dans la perpétration d’un crime.

On ne savait pas immédiatement si Green avait un avocat qui pourrait parler en son nom. La police n’a pas répondu à la question de savoir s’il avait retenu les services d’un avocat.

La fusillade de mercredi dans un train bondé a tué Nesta Bowen, 27 ans, et blessé un homme de 70 ans, qui a été transporté à l’hôpital avec des blessures, puis relâché.

Winters a déclaré que la police pensait qu’il y avait eu une confrontation entre Green et Bowen avant la fusillade. Elle a ajouté qu’elle ne savait pas si Green et Bowen se connaissaient et que le motif de la fusillade n’a pas été déterminé.

Après que le train s’est arrêté dans le quartier de Castro, qui est internationalement connu pour son activisme LGBTQ, Green est sorti du train avec des passagers terrifiés.

Winters a réitéré que la fusillade n’était pas liée aux prochains événements Pride.

Néanmoins, la fusillade a jeté une ombre sur les célébrations à un moment où les membres de la communauté LGBTQ subissent des menaces accrues, notamment des manifestations dans les bibliothèques où les drag queens lisent aux enfants.

Winters a déclaré que le service de police serait au complet tout au long du week-end de la fierté et que les agents accorderaient une attention particulière aux gares.

“Alors que nous entrons dans le week-end de la fierté, nous savons qu’il y a un certain nombre d’événements dans toute la ville. Nous allons avoir des officiers sur place à tous les événements », a déclaré Winters.

Olga R. Rodriguez, Associated Press