La police arrête un suspect dans la deuxième attaque au couteau en Corée du Sud en 2 jours

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La police sud-coréenne a arrêté un homme soupçonné d’avoir poignardé un professeur de lycée avec un couteau vendredi dans la ville de Daejeon. L’attaque au couteau fait suite à une attaque distincte, apparemment aléatoire, jeudi, au cours de laquelle 14 personnes ont été blessées près d’une station de métro très fréquentée à Seongnam.

Les responsables de l’agence de police métropolitaine de Daejeon n’ont pas immédiatement divulgué les détails personnels du suspect lors de l’attaque de vendredi matin contre l’enseignant du lycée Songchon, le décrivant uniquement comme un « homme dans la vingtaine ou la trentaine ».

Selon la police, le suspect a attendu que l’enseignant sorte d’une salle de classe avant de le poignarder et de fuir les lieux, ce qui, selon les responsables, suggère qu’ils étaient des connaissances.

La police et les pompiers n’ont pas précisé l’état de santé de l’enseignant.

L’attaque à Daejeon, à environ 120 kilomètres (75 miles) au sud de Seongnam, est intervenue quelques heures après que le président Yoon Suk Yeol a appelé à des mesures d’application de la loi « ultra-fortes » pour restaurer la confiance dans la sécurité publique après les violences de jeudi, qu’il a décrites comme une « attaque terroriste ». attaque contre des citoyens innocents.

Au moins deux personnes se trouvaient dans des conditions potentiellement mortelles après l’attaque de jeudi à Seongnam, au cours de laquelle une voiture a percuté un trottoir avant que le conducteur ne sorte et commence à poignarder des personnes au hasard dans un centre commercial lié à la station de métro Seohyeon au cœur d’un quartier animé des loisirs et des affaires.

Parmi les cinq personnes blessées par la voiture, au moins deux ont été hospitalisées dans un état critique. Parmi les neuf personnes poignardées, huit étaient soignées pour des blessures graves, selon les responsables des pompiers de la province du Gyeonggi.

La police interroge le suspect de 22 ans. Ils n’ont pas identifié le suspect ni offert d’informations immédiates sur un motif potentiel.

Lors des entretiens avec la police, le suspect a parlé de manière incohérente et a déclaré qu’il était harcelé par une source non précisée, a déclaré Park Gyeong-won, un responsable du poste de police du district de Bundang à Gyeonggi.

Le suspect a acheté mercredi les deux couteaux qu’il a utilisés lors des coups de couteau dans un autre centre commercial, a déclaré Park, mais il n’y a aucune preuve claire qu’il ait planifié l’attaque à l’avance.

Des photos de la scène montrent des unités médico-légales examinant les couloirs de l’AK Plaza, où l’attaque a eu lieu jeudi. Une Kia à hayon blanche avec une vitre avant cassée et un pneu avant rompu pouvait être vue sur un trottoir près de la station de métro.

Un témoin du nom de Hwang Hee-woon a déclaré à la télévision YTN qu’il « avait entendu un son provenant du premier étage qui ressemblait à un cri, alors les clients et les employés du magasin se rassemblaient sur les rails du deuxième étage près de l’escalator pour voir ce qui se passait en dessous. ”

« Soudain, quelqu’un nous a dit que la personne qui avait commis le crime montait au deuxième étage, alors nous nous sommes enfuis en panique », a-t-il déclaré. Il a fini par se cacher dans une salle de stockage réfrigérée avec des employés du centre commercial.

L’attaque de jeudi était le deuxième cas de poignardage de masse dans le pays impliquant des cibles aléatoires en un mois.

En juillet, un homme armé d’un couteau a poignardé au moins quatre piétons dans une rue de la capitale, Séoul, tuant une personne. Les attaques par armes à feu sont rares en Corée du Sud, qui contrôle étroitement la possession d’armes à feu, mais il n’y a pas de restrictions significatives s’appliquant aux couteaux, y compris les ustensiles de cuisine qui sont souvent utilisés pour les attaques.

En réponse à l’attaque de jeudi, Yoon a appelé à une surveillance plus étroite des médias sociaux pour détecter les menaces, en déployant davantage d’agents chargés de l’application des lois pour la prévention et en les équipant d’un meilleur équipement de répression, selon le bureau présidentiel de Séoul.

L’Agence nationale de police a organisé jeudi une réunion en ligne avec les chefs de police régionaux pour discuter des moyens de faire face aux coups de couteau et autres attaques contre des cibles aléatoires. Les responsables ont discuté de l’augmentation des patrouilles nocturnes dans les quartiers de loisirs et d’autres zones surpeuplées et du renforcement de la surveillance par caméra de sécurité, selon l’agence.

___

Pour en savoir plus sur la couverture Asie-Pacifique d’AP, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/asia-pacific

Kim Tong-hyung, Associated Press