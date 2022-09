La police arrête un suspect dans 3 fusillades de CBS

La gendarmerie royale de Terre-Neuve a déclaré avoir arrêté un homme recherché en lien avec trois fusillades dans la région de Conception Bay South jeudi.

C’est une nouvelle de dernière heure. Une version précédente apparaît ci-dessous

Un homme armé est en liberté et la police dit aux habitants de Conception Bay South de s’abriter sur place après qu’au moins deux personnes ont été blessées lors de trois fusillades distinctes jeudi.

Lors d’une alerte d’urgence, la Royal Newfoundland Constabulary a annoncé qu’elle recherchait Matthew Jeremy Fowler, 31 ans.

Il mesure 6′ 5″, 200 livres et a des tatouages ​​autour du cou. Fowler a les cheveux noirs et les yeux marrons, et la police dit qu’il conduit une Subaru Legacy noire, immatriculée JFH 710.

La police “conseille à la communauté de s’abriter sur place (de rester dans votre résidence, au travail ou à l’intérieur), avec des entrées sécurisées, pendant que la police recherche le suspect”.

Il s’agit de l’alerte d’urgence de la Royal Newfoundland Constabulary, envoyée à 13 h 39 NT jeudi. (Matt McCann/CBC)

Le NLESD a placé toutes les écoles du nord-est de la péninsule d’Avalon qui n’avaient pas encore fermé pour la journée en mode sécurisé.

“Les élèves et le personnel resteront en mode sécurisé jusqu’à nouvel ordre”, a déclaré la commission scolaire dans un tweet.

“Sachez que les étudiants et le personnel sont ensemble en toute sécurité afin de limiter les mouvements et de permettre aux premiers intervenants de faire leur travail important. Nous fournirons d’autres mises à jour dès qu’elles seront disponibles”, lit-on dans le message.

Personne n’est autorisé à entrer ou à sortir des écoles, et le NLESD demande aux parents de ne pas se rendre dans les écoles pour récupérer leurs enfants.

L’Université Memorial a déclaré qu’elle demandait aux gens de rester à l’intérieur et de limiter les déplacements, mais n’a pas verrouillé ses entrées principales.

La ville de St. John’s a fermé toutes ses installations et Metrobus retire ses autobus de la route.

Paradise a fermé ses installations.

!ALERTE #2 !

Sur les conseils de la police, toutes les écoles du NORD-EST AVALON qui n’ont pas encore fermé pour la journée sont invitées à passer immédiatement en MODE ÉCOLE SÉCURISÉE.

Les élèves et le personnel resteront en sécurité jusqu’à nouvel ordre.#nlschools https://t.co/2jP1P6lwQQ —@NLESDCA

L’alerte, émise à 13h39, est intervenue moins de deux heures après que le RNC a publié une série de tweets sur une paire de fusillades dans la ville.

La police avait précédemment déclaré que deux hommes avaient été grièvement blessés lors de fusillades distinctes – l’un sur Uplands Road dans le quartier de Chamberlains, l’autre à environ sept kilomètres sur Greeleytown Road dans le quartier de Foxtrap.

Les deux hommes sont hospitalisés. Dans l’alerte, la police a fait référence à trois coups de feu mais n’a pas précisé si d’autres personnes avaient été blessées.

Le RNC a déclaré qu’il pensait que les tirs étaient ciblés.