La police arrête un suspect à San Francisco en train de poignarder

Les autorités ont arrêté mardi un homme soupçonné d’avoir poignardé deux femmes asiatiques sans avertissement dans le centre-ville de San Francisco.

Les agents ont été envoyés dans les rues 4th et Stockton peu avant 17 heures et ont trouvé les femmes blessées, qui ont été emmenées à l’hôpital, selon l’Associated Press. Il n’y avait pas de mot immédiat sur leurs conditions.

Des témoins ont déclaré à KPIX-TV qu’un homme tenant un couteau marchait dans Market Street lorsqu’il s’est approché d’un arrêt de bus, a poignardé les femmes, puis s’est éloigné.

La police n’a pas immédiatement indiqué si les femmes étaient spécifiquement visées ou si l’attaque pouvait être un crime de haine.

Matt Haney, un représentant du Conseil de surveillance de San Francisco, a exprimé son indignation mardi face à l’incident.

« Attaque dégoûtante et horrible sur Market St cet après-midi de deux personnes âgées asiatiques », il a dit sur Twitter. « J’ai été en contact étroit avec le SFFD et le SFPD. Le suspect vient d’être arrêté. Les victimes sont à l’hôpital. #StopTheAttacks #StopAsianHate. »

Les Américains d’origine asiatique ont été la cible de plusieurs attaques non provoquées dans la région de la baie de San Francisco et dans d’autres parties du pays ces derniers mois. On pense que les attaques découlent principalement d’une colère malavisée face à la pandémie de coronavirus, originaire de Chine.

Les hashtags anti-asiatiques ont grimpé en flècheaprès que Donald Trump a lié le COVID-19 à la Chine pour la première fois sur Twitter, selon une étude

L’ancien président Donald Trump a fréquemment suscité des critiques généralisées pour sa rhétorique anti-chinoise. Les préjugés et les attaques anti-asiatiques ont augmenté de façon exponentielle au cours de l’année écoulée en conjonction avec cette rhétorique.

Les Américains d’origine asiatique représentaient environ 6,7 millions de personnes en Californie en 2019, de loin la plus grande du pays, selon le Pew Research Center.

Le week-end dernier, deux femmes asiatiques ont été attaquées à New York par un inconnu qui leur a demandé de retirer leurs masques avant d’en frapper une à la tête avec un marteau, a indiqué la police.

En mars, l’organisation Stop AAPI Hate – fondée l’année dernière en réponse au ciblage accru des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique pendant la pandémie – a déclaré qu’elle avait reçu des rapports faisant état de près de 3800 incidents de haine en un an et estimait qu’il ne s’agissait que d’une fraction du numéro.

Le Centre d’étude de la haine et de l’extrémisme de l’État de Cal San Bernardino a constaté une augmentation de 164% des signalements de crimes haineux anti-asiatiques au premier trimestre de 2021 par rapport à l’année dernière dans 16 villes et juridictions à travers le pays.

Contribuer: The Associated Press