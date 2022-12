La police arrête un homme soupçonné d’avoir posé des explosifs dans la capitale brésilienne avant l’investiture présidentielle

São Paulo

La police de Brasilia a arrêté samedi un homme soupçonné d’avoir posé et possédé des engins explosifs une semaine avant l’investiture de l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, a déclaré le chef de la police Robson Candido lors d’un point de presse.

Le suspect de 54 ans s’est rendu à Brasilia pour des manifestations de soutien au président Jair Bolsonaro, a indiqué la police.

La police a saisi un engin explosif trouvé par un chauffeur de camion dans un camion-citerne près de l’aéroport international de Brasilia. Après une enquête plus approfondie, la police a également trouvé un fusil, deux fusils de chasse, des revolvers, plus de 1 000 pièces de munitions et 5 autres engins explosifs dans l’appartement loué du suspect à Brasilia, a indiqué la police.

“C’est quelque chose qui n’a jamais existé à Brasilia et nous n’autoriserons pas de telles manifestations qui pourraient nuire aux personnes et aux biens publics”, a déclaré le chef de la police lors du briefing.

Le suspect a identifié d’autres personnes impliquées dans le complot et d’autres arrestations seront effectuées, a indiqué la police.