La police a arrêté un homme et une femme soupçonnés de meurtre après qu’un nouveau-né ait été retrouvé mort dans un jardin à l’arrière.

L’horrible découverte a été faite par un membre du public à Weston-super-Mare, dans le Somerset, samedi.

La police a déclaré que la mère du bébé avait finalement été retrouvée et emmenée à l’hôpital après avoir lancé un appel urgent pour l’aider à la retrouver.

Les agents disent maintenant qu’ils ont arrêté un homme et une femme et qu’ils le traitent comme un meurtre potentiel.

L’inspecteur principal détective James Riccio a déclaré: « En raison de développements importants dans cette enquête, je peux confirmer que nous traitons maintenant la mort du bébé comme un homicide potentiel.

La propriété de Weston-super-Mare où un nouveau-né a été retrouvé mort dans le jardin arrière

Un policier se tient à côté d’une zone bouclée de la rue dans le Somerset

«Un homme et une femme ont été arrêtés et ils sont en détention pour interrogatoire. Un examen post-mortem médico-légal aura lieu plus tard cette semaine, mais nous ne prévoyons aucun résultat concluant avant un certain temps.

« Je sais que cette évolution suscitera des inquiétudes dans la communauté locale, en particulier à la lumière des circonstances tragiques, mais je tiens à souligner que même si cela est traité comme un homicide potentiel, nous gardons l’esprit ouvert et serons toujours guidés par les preuves. .

« Nous avons été encouragés par la réponse totalement favorable de la communauté Weston-super-Mare au cours des deux derniers jours.

« Notre équipe de quartier effectuera des patrouilles de réconfort supplémentaires dans la zone touchée, alors veuillez arrêter un agent et lui parler si vous avez des inquiétudes ou des questions. Nous sommes ici pour aider.’

