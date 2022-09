La police arrête un homme de Memphis lors de fusillades en direct; 4 morts

MEMPHIS, Tenn. (AP) – Un homme armé qui s’est diffusé en direct en train de conduire autour de Memphis en tirant sur des gens, tuant quatre personnes et en blessant trois autres lors d’attaques apparemment aléatoires, a finalement été arrêté après avoir écrasé une voiture volée, a annoncé jeudi la police.

Le déchaînement de plusieurs heures a amené la police à avertir les habitants de toute la ville de s’abriter sur place, à verrouiller un stade de baseball et des campus universitaires et à suspendre les services de bus publics alors que les habitants effrayés se demandaient où l’homme pourrait frapper ensuite.

Ezekiel Kelly, 19 ans, un criminel violent qui a été libéré tôt de prison cette année, a été placé en garde à vue vers 21 heures dans le quartier de Memphis à Whitehaven, a déclaré la porte-parole de la police, Karen Rudolph.

Le directeur de la police de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que quatre personnes avaient été tuées et trois autres blessées dans sept fusillades et au moins deux détournements de voiture.

Le premier meurtre a eu lieu mercredi à 00 h 56, et les agents ont répondu à trois autres scènes de crime avant de recevoir un pourboire à 18 h 12 selon lequel le suspect se diffusait en direct menaçant de causer du tort aux citoyens, a déclaré Davis.

La police a alors envoyé une alerte avertissant les gens d’être à l’affût d’un homme armé et dangereux responsable de plusieurs fusillades et aurait enregistré ses actions sur Facebook. Dans une vidéo, il a parlé avec désinvolture à la caméra avant d’ouvrir la porte d’un magasin AutoZone, puis a immédiatement tiré sur quelqu’un à l’intérieur avec ce qui semblait être un pistolet. Cet homme a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

Trois autres fusillades et deux détournements de voiture ont suivi. La police a déclaré qu’il avait tué une femme à Memphis alors qu’il emportait son SUV Toyota gris, qu’il avait laissé derrière lui lorsqu’il avait volé la Dodge Challenger d’un homme de l’autre côté de la frontière à Southaven, Mississippi.

Kelly a été arrêté sans incident deux heures après l’alerte initiale de la police lorsqu’il a écrasé le Challenger lors d’une poursuite à grande vitesse, et deux armes à feu ont été trouvées dans le véhicule, a déclaré Davis.

Alors que le tireur terrorisait la ville, les bus ont cessé de circuler et les Memphis Redbirds ont dégagé le terrain lors de leur match de baseball en ligue mineure. Des amis et des parents s’appelaient et s’envoyaient des textos frénétiquement et les chaînes de télévision coupaient en couverture régulière avec des mises à jour.

La police a reçu “de nombreux conseils” du public pendant l’épreuve, a déclaré Davis.

L’Université de Memphis a envoyé un message aux étudiants disant qu’une fusillade avait été signalée près du campus. Le Rhodes College, qui se trouve à environ 4 miles de l’université, a conseillé aux étudiants sur et hors campus de s’abriter sur place. Kelly a finalement été arrêtée à environ 11 miles des deux campus.

“Si vous n’êtes pas obligé de sortir, restez à l’intérieur jusqu’à ce que cela soit résolu”, a déclaré la police de Memphis sur Twitter, avant l’arrestation.

La police n’a pas discuté d’un motif ni révélé l’identité des personnes tuées ou blessées. Il était trop tôt dans l’enquête pour discuter de la manière dont le suspect a utilisé l’arme ou les armes à feu lors de la fusillade, a déclaré Ali Roberts, agent spécial adjoint par intérim chargé du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs à Memphis.

Memphis a été secouée par plusieurs meurtres très médiatisés au cours des dernières semaines, notamment la fusillade d’un pasteur lors d’un détournement de voiture en plein jour dans son allée, la fusillade d’un militant lors d’une dispute pour de l’argent et le meurtre d’un jogger enlevé lors de son pré- course à l’aube.

“Je comprends que cela ressemble à tant de violence et de mal à vivre en si peu de temps”, a déclaré Chase Carlisle, membre du conseil municipal de Memphis, sur Twitter. “Nous sommes tellement plus que cela.”

En février 2020, Kelly, alors âgée de 17 ans, a été inculpée en tant qu’adulte de tentative de meurtre au premier degré, de voies de fait graves, d’utilisation d’une arme à feu pour commettre un crime dangereux et de mise en danger imprudente avec une arme mortelle, selon les archives judiciaires.

Les dossiers montrent qu’il a plaidé coupable de voies de fait graves et a été condamné en avril 2021 à trois ans. Kelly a été libéré de prison en mars, 11 mois après sa condamnation, a déclaré le maire de Memphis, Jim Strickland.

“Ce n’est pas une façon pour nous de vivre et ce n’est pas acceptable”, a déclaré le maire. “Si M. Kelly purgeait la totalité de sa peine de trois ans, il serait toujours en prison aujourd’hui et quatre de nos concitoyens seraient encore en vie.”

Strickland a remercié les législateurs d’avoir fermé ce qu’il a appelé une porte tournante en adoptant cette année la loi sur la « vérité dans la détermination de la peine » du Tennessee. La loi, qui est entrée en vigueur après la libération de Kelly, exige de purger des peines entières pour divers crimes, y compris la tentative de meurtre au premier degré, l’homicide au volant résultant de l’intoxication du conducteur et le détournement de voiture.

“Désormais, trois ans pour voies de fait graves, ça veut dire trois ans”, a déclaré le maire. “Nous avons besoin des tribunaux et de lois étatiques supplémentaires pour arrêter cette porte tournante et j’ai besoin que le public fasse entendre sa voix auprès de ces décideurs.”

Le procureur de district du comté de Shelby, Steve Mulroy, un collègue démocrate, a été élu en août après avoir exprimé son opposition à la vérité dans la loi sur la détermination de la peine, affirmant qu’elle ne réduisait pas la criminalité ni n’aidait les personnes incarcérées à se réhabiliter et augmentait le budget des prisons du Tennessee. Le gouverneur républicain Bill Lee, qui favorise la réforme de la justice pénale, a permis à la mesure de devenir loi sans sa signature.

« Les gens ont peur, les gens sont en colère. Dans des moments comme celui-ci, il est parfois difficile pour les gens de savoir quoi faire », a déclaré Mulroy lors de la conférence de presse. « Je peux dire une chose que je vais faire. Je vais prier. Je vais prier pour les victimes et leurs familles. Je vais prier pour les victimes et leurs familles. Je vais également dire une prière de remerciement pour les forces de l’ordre qui ont agi superbement.

Il a ajouté que les récidivistes violents “ont besoin d’une réponse ferme” et “c’est précisément ce qu’ils obtiendront du bureau de ce procureur”.

Adrian Sainz, Associated Press