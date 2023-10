La police arrête un garçon de 14 ans après la mort de trois personnes dans une fusillade dans un centre commercial de Bangkok

La police thaïlandaise a arrêté un garçon de 14 ans après une attaque massive dans un centre commercial de Bangkok.

Trois personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées.

Des témoins ont décrit le chaos alors que la foule fuyait le centre commercial.

La police thaïlandaise a déclaré mardi avoir arrêté un garçon de 14 ans suite à une fusillade dans un centre commercial de Bangkok qui a fait trois morts. Le Bureau d’enquête métropolitain de la police royale thaïlandaise a annoncé l’arrestation sur sa page Facebook officielle.

Quatre autres personnes ont été blessées lors de l’attaque.

Des centaines de personnes ont fui le centre commercial haut de gamme Siam Paragon, au cœur de la capitale thaïlandaise, alors que des coups de feu retentissaient vers 16h30, heure locale, ont indiqué des témoins à l’AFP.

Le Premier ministre Srettha Thavisin a d’abord déclaré aux journalistes que l’agresseur avait été appréhendé et que la situation avait été maîtrisée.

« La police est en train de dégager les lieux. La situation s’améliore », a déclaré Srettha aux journalistes.

Yuthana Srettanan, directrice du centre d’urgence d’Erawan, a déclaré que trois personnes avaient été tuées et quatre blessées lors de l’incident, dans un message envoyé aux journalistes.

« Vers 16h30, j’ai entendu des bruits d’armes à feu, en continu, environ 10 fois », a déclaré à l’AFP Thanpawasit Singthongkham, 31 ans, qui travaille dans un restaurant japonais du centre commercial.

« Ensuite, le grand magasin a annoncé qu’il y avait eu une fusillade. Le panneau d’avertissement d’urgence a été allumé et tout le monde a couru pour sortir. »

Dans des images partagées avec l’AFP, il a enregistré une mêlée d’acheteurs terrifiés se faufilant sous les barrières de sécurité métalliques bloquant les entrées des magasins, avant de s’enfuir dans les cages d’escalier de secours alors que les sirènes retentissaient.

Dans une autre vidéo, partagée sur Facebook et vérifiée par l’AFP, on peut voir des dizaines de personnes dans le parking en sous-sol du centre commercial, dirigées par des haut-parleurs.

Des dizaines de véhicules de police et plusieurs ambulances ont pu être aperçus devant l’une des entrées principales du centre commercial à la suite de l’incident.

‘Terrifié’

Les gens étaient toujours escortés hors du centre commercial, tandis que des passants pouvaient être vus passer le long de la route embouteillée à l’extérieur.

« Nous ne savions pas ce qui se passait, puis le personnel d’un magasin nous a demandé d’entrer et a dit qu’il y avait un tireur », a déclaré à l’AFP une touriste chinoise Xiong Ying, 41 ans.

« Tout le monde essayait de trouver un endroit où se cacher. Beaucoup de gens étaient terrifiés, tout comme dans les scènes des films de zombies.

« J’ai maintenant assez peur. C’est arrivé environ deux minutes après notre départ en traversant le pont. Nous y avons même pris des photos. »

Siam Paragon est l’une des principales destinations shopping de Bangkok, extrêmement populaire auprès des touristes et des locaux.

La fusillade survient quelques jours seulement avant le premier anniversaire de l’une des journées les plus sanglantes de l’histoire récente de la Thaïlande, lorsqu’un ancien policier armé d’un couteau et d’un pistolet a attaqué une crèche, assassinant 24 enfants et 12 adultes.

En 2020, un ancien officier de l’armée s’est déchaîné dans un centre commercial de Korat, tuant 29 personnes et en blessant des dizaines d’autres.