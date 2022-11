La police arrête plus de 380 personnes lors d’une rafle de contrebandiers dans les Balkans

Les polices européennes et turques ont arrêté 382 personnes lors de raids.

Les polices européennes et turques ont arrêté 382 personnes lors de raids impliquant 28 pays contre des trafiquants opérant principalement dans les Balkans et le sud-est de l’Europe, a annoncé vendredi Europol.

La plupart des personnes arrêtées le mois dernier sont accusées de trafic de migrants, d’armes à feu ou de drogue, a indiqué l’agence de police dans un communiqué.

Des milliers de camions empruntent la route des Balkans vers l’Union européenne, transportant différentes marchandises, notamment de la nourriture et des matériaux de construction.

La route est également “notoire” pour le trafic de migrants et le trafic d’armes à feu et de drogue vers le bloc, a déclaré Europol.

Au poste de contrôle bulgare de Kapitan Andreevo, à la frontière avec la Turquie, l’AFP a vu le 28 octobre les autorités découvrir un migrant caché dans le toit d’un camion.

L’opération a été coordonnée par Europol et l’Espagne et près de 16 000 agents ont participé à travers l’Europe et la Turquie, a indiqué l’agence de police.

D’autres pays européens ont également fourni des renseignements criminels.

Lors des raids de masse, les agents ont saisi 106 armes à feu ainsi que des drogues, dont du cannabis et de la cocaïne, a déclaré Europol.

Selon Europol, les organisations criminelles multinationales s’approvisionnent principalement en armes dans les Balkans occidentaux, “où les ressources humaines spécialisées dans les armes à feu sont largement disponibles”.

Les armes à feu font ensuite l’objet d’un trafic vers l’Union européenne – principalement vers la Belgique, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne.

Les réseaux criminels sont alors en mesure d’échanger des armes contre de la drogue et d’utiliser des armes “pour prendre et conserver le contrôle des marchés lucratifs de la drogue”, a déclaré Europol.