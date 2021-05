La police de Los Angeles a arrêté l’un des militants pro-palestiniens qui a attaqué un groupe de convives, tout en lançant des insultes antisémites. L’homme est soupçonné d’agression et pourrait faire face à une accusation de crime de haine.

L’homme, que le département de police de Los Angeles (LAPD) a décrit comme «L’un des principaux suspects de l’agression et du passage à tabac de plusieurs hommes» à l’extérieur d’un restaurant dans le quartier Mid-City de Los Angeles mardi, a été placé en garde à vue samedi grâce aux conseils fournis par le public, a déclaré LAPD.

Le suspect, qui n’a pas été identifié, n’a pas résisté à son arrestation et fait actuellement face à des accusations d’agression avec une arme mortelle. D’autres chefs d’accusation peuvent être en suspens, la police affirmant que le suspect pourrait également faire face à des accusations de crime de haine et demandant que sa caution soit augmentée. «Parce que le crime est motivé par la haine.»





Aussi sur rt.com

Le secrétaire d’État américain Blinken se rendra en Israël et en Cisjordanie les 26 et 27 mai dans un contexte de cessez-le-feu – Médias







L’incident, qui s’est déroulé mardi, a vu une altercation entre un groupe de manifestants pro-palestiniens et l’un des convives devant un restaurant de sushi. Les vidéos qui ont partiellement capturé la confrontation montrent un homme ramassant un poteau de métal et le brandissant au groupe de personnes qui s’approche avant qu’il ne soit maîtrisé et battu au sol. La victime présumée, identifiée uniquement comme M, a déclaré aux médias locaux qu’elle était en train de dîner avec quatre amis juifs lorsqu’un groupe d’hommes d’un convoi de voitures qui passait leur a crié des slogans antisémites et pro-palestiniens. M aurait crié en retour, ce qui a finalement abouti à son attaque. M a déclaré qu’il avait reçu un coup de pied à la tête, un spray au poivre et avait dû être transporté à l’hôpital en raison de ses blessures. Un autre témoin a déclaré à CBSLA qu’avant que la bagarre n’éclate, des bouteilles en verre avaient été jetées sur les tables depuis les voitures. Elle a dit que certains manifestants pro-palestiniens sont ensuite sortis des véhicules et ont commencé à courir vers les tables, demandant aux convives s’ils étaient juifs. Les combats auraient éclaté après que plusieurs personnes ont répondu qu’elles étaient bel et bien juives.





Aussi sur rt.com

L’attaque contre des convives juifs par des partisans palestiniens à Los Angeles a été examinée comme un possible crime de haine







L’attaque a été dénoncée à la fois par la Ligue anti-diffamation, qui a offert une récompense de 5 000 dollars pour les informations sur les suspects, et a été condamnée par le Conseil des relations américano-islamiques.

La police dit qu’elle cherche maintenant à retrouver d’autres suspects dans l’affaire.

Les tensions entre les Américains pro-israéliens et pro-palestiniens ont monté en flèche au milieu d’un conflit de 11 jours entre Tel Aviv et Gaza contrôlé par le Hamas, qui a été suspendu après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu par l’Egypte tôt vendredi. Les attaques transfrontalières, qui ont vu les Forces de défense israéliennes (FDI) bombarder plusieurs cibles à Gaza en réponse à des lancements de roquettes, ont fait de lourdes pertes dans l’enclave palestinienne, qui a fait 248 morts, dont 66 enfants et 39 femmes. Près de 2 000 personnes ont été blessées à la suite des frappes israéliennes, selon les responsables locaux de la santé. Une douzaine de personnes ont été tuées, dont deux enfants, en Israël au cours de la même période.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!