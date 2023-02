La police arrête l’acteur de “Danse avec les loups” et fait une descente dans son domicile du Nevada – NBC New York

La police de Las Vegas a arrêté mardi et fait une descente au domicile d’un ancien acteur devenu chef de secte présumé accusé d’avoir agressé sexuellement de jeunes filles indigènes pendant une période de deux décennies, selon les dossiers de police obtenus par l’Associated Press.

Nathan Lee Chasing His Horse, qui s’appelle Nathan Chasing Horse, a été arrêté dans l’après-midi près de la maison de North Las Vegas qu’il partage avec ses cinq épouses. Des officiers du SWAT ont été vus à l’extérieur de la maison de deux étages dans la soirée alors que des détectives fouillaient la propriété.

Connu pour son rôle dans le film oscarisé de Kevin Costner “Dances With Wolves”, Chasing Horse a acquis une notoriété parmi les tribus des États-Unis et du Canada en tant que soi-disant homme-médecine qui organisait des cérémonies de guérison et des rassemblements spirituels et, selon la police, a utilisé sa position pour abuser de jeunes filles amérindiennes.

Son arrestation est l’aboutissement d’une enquête de plusieurs mois qui a commencé après que la police a reçu un tuyau en octobre 2022. Selon un mandat de perquisition de 50 pages obtenu par AP, Chasing Horse serait le chef d’une secte connue sous le nom de The Circle.

Selon le mandat, la police de Las Vegas a identifié au moins six victimes présumées et découvert des allégations sexuelles contre Chasing Horse datant du début des années 2000 dans plusieurs États, dont le Montana, le Dakota du Sud et le Nevada, où il vit depuis environ une décennie.

Il n’y avait aucun avocat inscrit dans les archives judiciaires de Chasing Horse qui pouvait commenter en son nom mardi soir.

Chasing Horse est né dans la réserve de Rosebud dans le Dakota du Sud, qui abrite les Sicangu Sioux, l’une des sept tribus de la nation Lakota.

En 2018, selon le mandat, il a été banni de la réserve de Fort Peck à Poplar, Montana, au milieu d’allégations de traite des êtres humains.

“Nathan Chasing Horse a utilisé les traditions spirituelles et leur système de croyances comme un outil pour agresser sexuellement des jeunes filles à de nombreuses reprises”, lit-on, ajoutant que ses partisans pensaient qu’il pouvait communiquer avec des êtres supérieurs et l’appelaient “Medicine Man” ou “Holy”. La personne.”

Bien que le mandat comprenne des détails sur des crimes signalés ailleurs, l’arrestation découle de crimes qui auraient été commis dans le comté de Clark au Nevada. Ils comprennent le trafic sexuel, l’agression sexuelle d’un enfant de moins de 16 ans et la maltraitance des enfants.

Certaines des victimes présumées n’avaient que 13 ans, a-t-il ajouté. La police a également déclaré qu’une des épouses de Chasing Horse lui avait été offerte en “cadeau” lorsqu’elle avait 15 ans, tandis qu’une autre est devenue épouse après avoir eu 16 ans.

Chasing Horse est également accusé d’avoir enregistré les agressions sexuelles et d’avoir organisé des relations sexuelles avec les victimes pour d’autres hommes qui l’auraient payé.