La police arrête la réunion pré-G20 après que Modi a été critiqué pour avoir utilisé le sommet des dirigeants pour augmenter les chances électorales | Nouvelles du monde

La police indienne est intervenue pour arrêter une conférence au cours de laquelle le Premier ministre du pays, Narendra Modi, a été accusé d’utiliser le prochain sommet des dirigeants du G20 pour augmenter les chances de son parti aux élections générales de l’année prochaine.

Un porte-parole de la conférence « We20 » a déclaré que la police avait envoyé une lettre appelant à la fin du rassemblement de deux jours de centaines de personnes car elle n’avait pas l’autorisation appropriée.

Monsieur Modi et son parti Bharatiya Janata (BJP) ont été critiqués par certains orateurs lors de l’événement pour avoir utilisé le prochain rassemblement des dirigeants mondiaux du G20 pour tenter de renforcer leurs chances aux élections générales de 2024.

Il est sur le point d’accueillir les dirigeants des pays du G20 – dont le britannique Rishi Sunak – pour Inde pour le sommet des dirigeants en septembre.

Le secrétaire britannique à la Santé, Steve Barclay, était en Inde ce week-end pour une réunion des ministres de la Santé du G20.

Près de 400 personnes – dont des militants, des universitaires et des politiciens – se sont réunies pour la conférence We20, avec des questions telles que la sécurité alimentaire, le changement climatique, les droits du travail, les ressources naturelles et la montée des inégalités.

La porte-parole de We20, Kavita Kabeer, a déclaré que le rassemblement avait été informé qu’il n’avait pas l’autorisation appropriée pour avoir lieu dans une zone de haute sécurité.

« Nous sommes choqués d’avoir besoin d’une autorisation pour pratiquer la démocratie », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Il a ajouté que la police avait tenté d’empêcher les participants d’entrer dans le lieu du rassemblement.

La police de Delhi a refusé de commenter le sommet We20, selon l’agence de presse AP.

Mais les médias locaux ont rapporté que Sanjay Sain, un officier de police, a déclaré : « Ils avaient érigé des tentes à l’extérieur du bâtiment. Et il y avait un rassemblement considérable de personnes dans une zone où la section 144 [prohibiting gatherings of four or more people] avait été imposé. »

Les critiques de M. Modi ont affirmé que les principes démocratiques de l’Inde étaient menacés pendant son mandat.

Avec une population de plus de 1,4 milliard d’habitants, la nation est la plus grande démocratie du monde.

Le gouvernement a nié que la démocratie soit menacée, déclarant plutôt qu’elle est robuste et florissante.

Le mois dernier, des manifestations ont saisi le parlement indien à la suite de troubles dans l’État du Manipur, dans le nord-est du pays.

Au moins 130 personnes sont mortes dans les violences, avec des milliers de blessés depuis qu’elles ont commencé en mai après que des femmes de la tribu Kuki-Zomi aient été filmées être exhibé nu et peloté.

Alors que M. Modi a condamné l’incident initial, il ne s’est pas prononcé contre les affrontements entre la communauté hindoue Meitei politiquement dominante de la vallée et les groupes tribaux chrétiens Kuki-Zomi qui vivent dans les collines.

En mars, un leader de l’opposition – Rahul Gandhi – a été condamné à deux ans de prison pour avoir diffamé M. Modi en 2019.

En janvier, un documentaire de la BBC sur le rôle de M. Modi dans les émeutes du Gujarat en 2002 a été bloqué. M. Modi était le ministre en chef de l’État lorsque les troubles ont fait 1 000 morts.