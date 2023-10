La police arrête la militante pour le climat Greta Thunberg lors d’une manifestation à Londres | Actualités sur la crise climatique

Un militant suédois manifestant contre l’influence de l’industrie des combustibles fossiles sur la politique climatique britannique et mondiale.

Greta Thunberg a été arrêtée par la police britannique lors d’une manifestation pour le climat devant un hôtel londonien accueillant une grande conférence de l’industrie pétrolière et gazière.

Thunberg faisait partie des dizaines de manifestants qui scandaient « l’argent pétrolier dehors » et cherchaient mardi à bloquer l’accès au Forum sur l’intelligence énergétique en s’asseyant sur le trottoir près de l’entrée.

Des séquences vidéo montraient Thunberg se tenant calmement pendant que deux policiers lui parlaient. L’une d’elles a été vue lui tenant le bras. Des images fixes la montraient en train d’être fouillée et placée à l’arrière d’un fourgon de police.

Les manifestants brandissaient des banderoles et scandaient « l’argent huileux » et « annulez la conférence », tandis que certains allumaient des fusées éclairantes jaunes et roses.

Deux militants du groupe environnemental Greenpeace sont descendus en rappel du toit de l’hôtel pour déployer une banderole géante sur laquelle on pouvait lire « Make Big Oil Pay ».

Le groupe a déclaré que des centaines de manifestants s’étaient rassemblés devant le lieu pour protester contre l’influence de l’industrie des combustibles fossiles sur la politique climatique britannique et mondiale.

La police métropolitaine de Londres a déclaré que six personnes avaient été initialement arrêtées, soupçonnées d’avoir obstrué une autoroute pendant la manifestation. La force a déclaré que 14 autres personnes avaient été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées de troubler l’ordre public, et qu’une autre personne avait été arrêtée pour dommages criminels.

La police a déclaré avoir engagé des discussions avec les manifestants pour permettre aux gens d’accéder au lieu en toute sécurité et éviter de graves perturbations de l’hôtel et des clients, mais certains militants ont refusé de quitter la route.

Aucune accusation n’a encore été émise.

Les manifestants accusent les entreprises de combustibles fossiles de ralentir délibérément la transition énergétique mondiale vers les énergies renouvelables afin de réaliser davantage de profits.

« Le monde croule sous les énergies fossiles. Nos espoirs, nos rêves et nos vies sont emportés par un flot d’écoblanchiment et de mensonges », a déclaré Thunberg aux journalistes avant son arrestation. « Il est clair depuis des décennies que les industries des combustibles fossiles étaient parfaitement conscientes des conséquences de leurs modèles économiques, et pourtant elles n’ont rien fait. »

« Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. L’élite de la conférence pétrolière et monétaire n’a aucune intention de transition », a-t-elle ajouté. « Nous n’avons pas d’autre choix que de mettre nos corps en dehors de cette conférence et de la perturber physiquement. Et nous devons le faire à chaque fois, nous devons continuer à leur montrer qu’ils ne s’en sortiront pas comme ça.

La police a déclaré que les personnes arrêtées avaient été placées en garde à vue et que les agents étaient restés sur place.

Les groupes environnementaux affirment qu’ils continueront à protester tout au long du forum prévu, qui devrait durer trois jours.

Thunberg a inspiré un mouvement mondial de jeunesse exigeant des efforts plus forts pour lutter contre le changement climatique après avoir organisé des manifestations hebdomadaires devant le Parlement suédois à partir de 2018. Elle a récemment été condamnée à une amende par un tribunal suédois pour avoir désobéi à la police lors d’une manifestation environnementale en Suède.