La police arrête huit hommes pour abus raciste en ligne visant un joueur anonyme de Tottenham

le police métropolitaine a arrêté un total de huit hommes à la suite d’une enquête sur des abus racistes en ligne dirigés contre un joueur anonyme de Tottenham, a-t-il été annoncé vendredi.

L’enquête a été ouverte après qu’un joueur des Spurs a été victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux après sa défaite 3-1 contre Manchester United en avril.

L’abus a été détecté par l’outil de signalement de United, puis signalé à la police de Manchester, ce qui a entraîné des arrestations après le suivi des utilisateurs anonymes des médias sociaux.

« Cette action montre clairement que la police ne supportera pas la brutalité raciste, même si elle est commise en ligne », a déclaré dans un communiqué le sergent-détective Matt Simpson de l’équipe chargée des crimes d’ordre public du Met.

« Les messages, qui étaient tous sur Twitter, étaient vulgaires et totalement inacceptables. Il n’y a pas de refuge pour ce type de comportement abusif et nous nous engageons à prendre des mesures décisives pour le déraciner. »

Les Spurs ont répondu aux arrestations avec un déclaration qui disait: « Nous saluons l’action entreprise ici. Il n’y a pas de place pour le racisme nulle part dans notre jeu et notre société. »

Le PDG de Kick It Out, Tony Burnett, a également déclaré: «Nous sommes heureux de voir ces arrestations, cela envoie un message puissant selon lequel les abus en ligne sont inacceptables et que les personnes reconnues coupables seront confrontées à des conséquences réelles.

«Les réseaux sociaux sont devenus un vecteur de comportement inapproprié au niveau de la société et certaines personnes pensent qu’il est acceptable d’envoyer des messages abusifs. Nous devons nous assurer de créer un environnement où les abus en ligne sont punis et que les auteurs sont identifiés autant que possible.

« Ces arrestations démontrent l’engagement de la police à lutter contre les abus en ligne et nous espérons que cela enverra un message aux autres afin qu’ils réfléchissent à deux fois avant de publier des abus discriminatoires. Il est également important que nous restions concentrés sur le bien-être de ceux qui jouent, regardent et travaillent dans le football, et recevoir des abus, et nous continuerons d’offrir notre soutien à ceux qui en ont besoin. «

Une augmentation des abus en ligne a conduit le football anglais à s’unir et à boycotter les réseaux sociaux pendant quatre jours, du 30 avril au 3 mai.