La police arrête en Espagne l’un des fugitifs les plus recherchés du FBI

La police espagnole a déclaré vendredi avoir arrêté l’un des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI américain, qui séjournait dans un hôtel à Madrid sous une fausse identité.

Michael James Pratt, un citoyen néo-zélandais, avait été condamné à la prison à vie pour pédopornographie, exploitation sexuelle et agression sexuelle aux États-Unis.

La police a déclaré qu’il était impliqué dans la production audiovisuelle de pornographie, recrutant des filles et des jeunes femmes mineures par tromperie entre 2012 et 2019. Il a gagné plus de 17 millions de dollars grâce à ces activités.

Seuls 57 criminels figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI ont été appréhendés en dehors de la juridiction du bureau, ont déclaré les autorités espagnoles, ajoutant que c’était la première fois que cela se produisait en Espagne.

La police a déclaré que le fugitif avait placé des publicités en ligne proposant des emplois de “modélisme”, qui se sont avérés être des enregistrements pornographiques.

Il a payé d’autres femmes pour agir comme “appâts” et convaincre les victimes que le matériel enregistré ne serait pas publié en ligne.

Parfois, les victimes ont été retenues contre leur gré et contraintes de se livrer à des pratiques sexuelles auxquelles elles avaient auparavant expressément refusé leur consentement, a indiqué la police.