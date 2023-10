ROSEVILLE, Californie (AP) — La police a arrêté vendredi deux personnes, dont un ancien joueur de baseball professionnel, dans le Nevada, en lien avec une attaque dans la région de Lake Tahoe qui a tué un homme et sa femme dans un état critique.

Après deux ans d’enquête, Danny Serafini, 49 ans, et Samantha Scott, 33 ans, ont été arrêtés séparément, à des centaines de kilomètres l’un de l’autre à Las Vegas et au nord-ouest de Reno. Les autorités affirment qu’ils se connaissaient ainsi que les victimes – Robert Gary Spohr et son épouse, Wendy Wood.

Spohr, 70 ans, a été tué et Wood a survécu à la fusillade à leur domicile dans une communauté non constituée en société en Californie, au large des rives du lac Tahoe, a indiqué le bureau du shérif du comté de Placer.

Les deux hommes seront extradés vers la Californie, ont indiqué des responsables.

« Aujourd’hui, justice a été rendue », a déclaré le shérif du comté de Placer, Wayne Woo, dans un communiqué. « L’arrestation des responsables des événements tragiques qui se sont déroulés à Homewood, North Lake Tahoe en 2021 témoigne du dévouement inébranlable de nos détectives, de nos partenaires chargés de l’application de la loi et de la persistance de notre quête de la vérité.

L’avocat de Serafini, David Fischer, n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique et à un courriel vendredi de l’Associated Press sollicitant des commentaires sur l’arrestation. Serafini était un lanceur de la MLB qui a été repêché en 1992 et dont la carrière a duré 11 ans avec plusieurs équipes, selon le Sacramento Bee.

Le bureau du défenseur public du comté de Clark n’a pas immédiatement répondu à un appel de l’AP pour savoir si Scott avait un avocat qui pourrait parler en son nom. Les dossiers de police ne mentionnent pas d’avocat et un porte-parole du bureau du shérif du comté de Placer a déclaré que le département n’avait aucune information sur sa représentation.

La vidéosurveillance du domicile de Spohr et Wood a montré un homme portant un sweat à capuche gris, un masque et un sac à dos s’en approchant quelques heures avant l’attaque, a indiqué la police. Une autre vidéo montre le même homme marchant dans l’allée.

Les policiers se sont rendus au domicile après avoir reçu un appel au 911. Ils ont découvert que Spohr avait été abattu une fois et que Wood avait été abattu au moins deux fois. Wood s’est remis de ses blessures mais est décédé un an plus tard.

The Associated Press