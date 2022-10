La police arrête des manifestants pour le climat qui ont jeté de la purée de pommes de terre sur un tableau de Monet

La police a arrêté deux militants pour le climat qui ont jeté de la purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet dans un musée en Allemagne pour protester contre la production de combustibles fossiles, une cascade qui n’a causé aucun dommage à l’art.

Les manifestants ont visé dimanche “Les Meules” de Monet au musée Barberini de Potsdam, ville frontalière de Berlin. La peinture impressionniste, qui était enfermée dans du verre protecteur, s’est vendue 110,7 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en 2019.

Le groupe climatique allemand Last Generation s’est attribué le mérite de la cascade. Le groupe a publié des séquences vidéo sur Twitter montrant un homme et une femme lançant de la purée de pommes de terre sur le tableau, s’agenouillant devant et collant leurs mains au mur.

L’incident était la dernière attaque contre des œuvres d’art célèbres menée par des manifestants appelant à agir contre le changement climatique. Plus tôt ce mois-ci, des manifestants du groupe de campagne Just Stop Oil ont été arrêtés après avoir jeté de la soupe à la tomate sur le tableau “Tournesols” de Vincent Van Gogh à la National Gallery de Londres.

“Nous sommes dans une catastrophe climatique. Et tout ce dont vous avez peur, c’est de la soupe de tomates ou de la purée de pommes de terre sur un tableau”, a crié la femme en allemand en s’agenouillant devant le tableau de Monet. “Cette peinture ne vaudra rien si nous devons nous battre pour la nourriture.”

Ces manifestations climatiques ont reçu une large attention en ligne et des réactions variables, certaines personnes critiquant les militants pour avoir mené des cascades malavisées en attaquant des œuvres d’art admirées afin d’attirer l’attention.

The Last Generation a écrit dans un communiqué sur Twitter: “Nous faisons de ce #Monet la scène et le public le public. S’il faut une peinture – avec #MashedPotatoes ou #TomatoSoup jeté dessus – pour que la société se souvienne que le cours des combustibles fossiles est nous tuant tous : alors nous vous donnerons #MashedPotatoes sur un tableau !”

Le tableau de Monet sera de nouveau exposé mercredi, a indiqué le musée dans un communiqué.