La police arrête des manifestants anti-monarchie lors d’événements royaux en Angleterre et en Écosse

LONDRES – Les avocats et les militants de la liberté d’expression tirent la sonnette d’alarme après que des informations ont été publiées ces derniers jours sur la détention, le déplacement et même dans certains cas l’arrestation de manifestants lors des événements marquant la mort de la reine Elizabeth II et l’accession de son fils aîné, Charles. Des gens ont été arrêtés par la police alors qu’ils criaient contre la couronne, des membres de la famille royale chahutés défilaient et portaient des pancartes anti-monarchistes – et dans un cas, une feuille de papier vierge. La répression policière de ces manifestations a soulevé des questions sur la liberté d’expression pendant cette période difficile pour le Royaume-Uni.

Sur Twitter, le hashtag “NotMyKing” – après le slogan affiché sur le signe d’un manifestant qui a été emmené par la police à Londres dans une vidéo lundi – était à la mode tôt mardi. Les législateurs ont appelé les autorités à respecter les droits de ceux qui pensent que la mort de la reine devrait annoncer la fin de la monarchie.

Après la mort de la reine Elizabeth, la Grande-Bretagne fait face à des questions et à l’incertitude

“Personne ne devrait être arrêté pour avoir simplement exprimé des opinions républicaines”, dit Zarah Sultana, membre du parti travailliste d’opposition représentant Coventry South au Parlement. “Extraordinaire – et choquant – que cela doive être dit.”

Des informations faisant état d’arrestations sont apparues pour la première fois dimanche, lorsqu’un document proclamant officiellement Charles comme roi a été lu à haute voix dans des endroits du Royaume-Uni. À Oxford, Symon Hill, 45 ans, a été arrêté après avoir crié : « Qui l’a élu ? pendant la lecture de la proclamation. Dans un article de blog décrivant l’incident, Hill a affirmé que la police l’avait menotté et ne lui avait pas dit pourquoi il était arrêté.

J’ai été arrêté aujourd’hui à #Oxford après avoir exprimé mon opposition à la proclamation de “#CharlesIII“. Pouvons-nous être arrêtés simplement pour avoir exprimé une opinion en public? J’ai été arrêté en vertu du projet de loi sur la police adopté plus tôt cette année. C’est une attaque scandaleuse contre la démocratie.#PasMonRoi —Symon Hill (@SymonHill) 11 septembre 2022

La police de Thames Valley a confirmé aux médias britanniques qu’un “homme de 45 ans a été arrêté en lien avec un trouble causé lors de la cérémonie de proclamation du comté du roi Charles III à Oxford”. Il a déclaré qu’un homme avait ensuite été “désarrêté” et coopérait avec la police alors qu’ils “enquêtaient sur une infraction à l’ordre public” – bien que Hill ait écrit sur Twitter qu’il ne l’avait pas fait. engagé avec la police depuis sa première arrestation.

Au Royaume-Uni, une arrestation s’apparente davantage à une détention aux États-Unis, mais les personnes accusées finissent par devoir comparaître devant un juge.

À Édimbourg, une femme de 22 ans a été arrêtée devant la cathédrale Saint-Gilles, où la reine reposait au début de la semaine, pour avoir rompu la paix. Elle a été photographiée tenant une pancarte qui comportait une version plus vulgaire du slogan « A bas l’impérialisme ».

NOUVEAU: La femme de 22 ans qui a été arrêtée après avoir brandi cette pancarte anti-monarchie à la cathédrale St Giles a maintenant été ACCUSÉE “en relation avec une violation de la paix”, @PoliceEcosse confirmer.

Apparaîtra à Edinburgh Sheriff Court à une date ultérieure. pic.twitter.com/gFdBkoISB6 – Darshna Soni (@darshnasoni) 12 septembre 2022

La femme a ensuite été inculpée en vertu d’un article de la loi de 2010 sur la justice pénale et les licences (Écosse) qui interdit les comportements “menaçants ou abusifs”, a déclaré un groupe de défense pour lequel elle travaille dans un communiqué.

Des incidents comme ceux-ci mettent en évidence les lacunes dans les droits légaux des manifestants au Royaume-Uni, a déclaré Clive Stafford Smith, avocat des droits civiques et double ressortissant britannique américain, au Washington Post.

“Malgré toute la publicité complaisante selon laquelle ce pays est un pays de liberté d’expression, les Britanniques n’obtiennent vraiment pas la liberté d’expression de la même manière que les Américains”, a-t-il déclaré.

En Grande-Bretagne, le Treason Felony Act de 1848 érige en crime quiconque commet des actes destinés à priver le souverain britannique du « nom royal de la couronne impériale ». La loi n’est pas appliquée aujourd’hui, a déclaré Stafford Smith, mais “elle est toujours dans les livres”. Certains policiers qui ont réprimé les manifestants ces derniers jours pourraient appliquer la loi sur l’ordre public de 1986 – “une loi incroyablement vague qui dit que tout ce qui peut provoquer des troubles publics est laissé à l’autorité de la police pour décider d’arrêter quelqu’un”, il ajoutée.

La récente loi de 2022 sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux a été fortement critiquée pour avoir imposé des restrictions aux manifestations, bien qu’il ne soit pas clair si l’un des manifestants a été inculpé en vertu de cette loi, car la plupart de ses dispositions ne s’appliquent pas à l’Écosse.

L’activiste et avocat Paul Powlesland a déclaré lundi qu’il se trouvait sur la place du Parlement à Londres et qu’il “avait brandi une feuille de papier vierge” lorsqu’un policier lui a demandé ses informations. L’officier a apparemment dit “que si j’écrivais “Pas mon roi” dessus, il m’arrêterait en vertu de la loi sur l’ordre public parce que quelqu’un pourrait être offensé”, Powlesland a écrit dans un tweet.

Un court extrait de leur interaction est devenu viral sur les réseaux sociaux, incitant le sous-commissaire adjoint de la police métropolitaine Stuart Cundy à déclarer dans un communiqué lundi: «Nous avons fait [the public’s right to protest] clair pour tous les agents impliqués dans l’opération de police extraordinaire actuellement en place et nous continuerons à le faire.

De tels incidents ont été rares alors que des millions de personnes à travers le pays se rassemblent lors de divers événements au cours de la période de deuil de 10 jours déclarée pour marquer le décès de la reine. “La grande majorité des interactions entre les officiers et le public en ce moment ont été positives car les gens sont venus dans la capitale pour pleurer la perte de feu Sa Majesté la reine”, a déclaré Cundy.

Certains sur les réseaux sociaux, cependant, ont souligné une autre forme de censure des opinions anti-monarchie, basée sur la pression des pairs.

Dans son article de blog, Hill, le manifestant d’Oxford, a déclaré que lorsqu’il a crié: “Qui l’a élu?” parmi la foule, « deux ou trois personnes près de moi m’ont dit de me taire ». Et à Édimbourg, lorsqu’un jeune de 22 ans a chahuté le prince Andrew alors que le cortège transportant le cercueil de la reine défilait sur le Royal Mile, des vidéos sont apparues pour montrer que le manifestant était violemment poussé au sol et poussé par deux hommes dans la foule avant que la police ne l’éloigne.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré au Washington Post par e-mail qu’un homme de 22 ans avait été arrêté puis “libéré sous promesse de comparaître à une date ultérieure devant le tribunal du shérif d’Édimbourg”.

“Détenir des gens pour avoir crié des slogans républicains, même s’ils le font de manière délibérément grossière et provocante, est totalement anti-britannique”, a déclaré Daniel Hannan, membre de la Chambre des lords. “Je crains que nos policiers ne deviennent plus autoritaires et, pire, qu’une partie du public les encourage.”